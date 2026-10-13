ЦСКА трепери за основен футболист преди европейския си дебют

ЦСКА може да бъде лишен от един от важните си футболисти за предстоящото домакинство на Монако в първия кръг от основната фаза на Лигата на конференциите. Участието на Жан-Филип Гбамен остава под сериозна въпросителна, като медицинският екип на "червените" работи усилено за възстановяването му. В същото време старши треньорът Маркус Гиздол получи и положителна новина за състоянието на друг защитник.

Гбамен под въпрос за европейския сблъсък

Котдивоарският футболист пропусна гостуването на ЦСКА 1948 в Бистрица, спечелено от "армейците" с 3:2, заради физически проблеми. Засега няма яснота дали Гбамен ще успее да се възстанови навреме за срещата с Монако в четвъртък. Състоянието му ще бъде следено от лекарския щаб до последния момент, а евентуалното му отсъствие би ограничило възможностите на Гиздол в защитната линия.

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Добри новини за Анжело Мартино

За разлика от Гбамен, аржентинският защитник Анжело Мартино се очаква да бъде на разположение за европейския двубой. Той беше принудително заменен още на почивката срещу ЦСКА 1948, след като почувства болки. Проблемът обаче не изглежда достатъчно сериозен, за да го извади от сметките за мача с монегаските.

ЦСКА вече започна подготовката си за срещата. В сряда от 12:00 часа Маркус Гиздол ще говори пред медиите, а официалната тренировка на отбора е насрочена за 16:00 часа на клубната база в Панчарево. Двубоят с Монако ще бъде първото европейско изпитание за германския специалист начело на "червените".

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