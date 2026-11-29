Битката за голмайсторския приз в Първа лига през сезон 2026/27 вече започна, а първите кръгове очертаха няколко основни претенденти. През миналата кампания първото място бе поделено от Евертон Бала от Левски и Мамаду Диало от ЦСКА 1948, които отбелязаха по 18 гола. В тази статия ще следим представянето на всички футболисти, които се разписват в българския елит, като класирането ще бъде актуализирано след всеки изигран кръг.

Битката за "Златната обувка" в Първа лига: Кой ще стане голмайстор на българския футбол?

И през този сезон силен старт прави Мамаду Диало от ЦСКА 1948, както и новото попълнение на ЦСКА Жоел Зварц, който показа потенциал още през пролетта с екипа на Локомотив Пловдив. Непосредствено зад тях се оформя сериозна група от преследвачи с по два гола. Сред тях са Мартин Петков, Георг Стояновски, Бирсент Карагарен, Сержиньо Араужо, Акрам Бурас, Асен Чандъров, Руан Круз и Бърнард Текпетей.

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Голмайстори в Първа лига през сезон 2026/27: Класиране

В списъка ще бъдат включвани всички реализатори през сезона, независимо от броя на отбелязаните голове. При равенство футболистите ще бъдат поставяни на една позиция. Следете тук актуалното класиране на голмайсторите в Първа лига през сезон 2026/27 и развитието на битката за индивидуалния приз:

Жоел Зварц (ЦСКА) - 9 гола Асен Чандъров (Ботев Пловдив); Елиаш Франко (ЦСКА 1948) - 8 гола Ивайло Чочев, Руан Круз (Лудогорец); Атанас Илиев (ЦСКА 1948); Йоанис Питас (ЦСКА) - 6 гола Мамаду Диало, Фредерик Масиел (ЦСКА 1948); Бърнард Текпетей (Лудогорец); Алекс Валиньо (Дунав Русе); Бирсент Карагарен (Арда); Леандро Годой (ЦСКА) - 5 гола Армстронг Око-Флекс, Хуан Переа (Левски); Франклин Маскоти, Самуел Калу, Самуил Цонов (Ботев Пловдив); Селсо Сидни, Георги Лазаров (Черно море); Светослав Ковачев (Арда) - 4 гола Рейналдо (Левски); Кауе Карузо, Димитър Костадинов (Локомотив София); Антонио Вутов (Арда); Ерар Францети (Септември); Андре Либерал (Септември); Георги Русев (ЦСКА 1948); Мауро Родригеш (Ботев Пловдив) - 3 гола Мартин Петков, Филип Гигов, Мартин Смоленски (Ботев Враца); Георг Стояновски, Бубакар Ханне, Антон Иванов, Чидера Окох (Спартак Варна); Сержиньо Араужо, Акрам Бурас, Давид Кусо, Алдаир (Левски); Васил Казълджиев, Емил Стоев, Йоан Борносузов (Славия); Преслав Бачев, Станислав Иванов, Доминик Янков, Лъчезар Котев (Арда); Джордан Сейнт-Луис, Радослав Апостолов, Ибрахим Кейта (Дунав Русе); Алберто Салидо (Ботев Пловдив); Спас Делев, Анте Аралица (Локомотив София); Джеймс Ето'о, Бруно Жордао, Жан-Филип Гбамен (ЦСКА); Райън Янг Лейтън, Крис Лонгвил, Парвиз Умарбаев (Локомотив Пловдив); Васил Панайотов (Черно море); Петър Станич (Лудогорец) - 2 гола Бенаиса Бенамар, Ектор Куеяр, Жулс Мейер, Мотаз Земземи, Борислав Цонев, Драган Гривич, Петър Витанов (ЦСКА 1948); Петко Панайотов, Теодор Иванов, Стефано Сенси, Лео Перейра, Анхело Мартино, Макс Ебонг (ЦСКА); Джойс Читоку, Ахмед Ахмедов, Самуел Майор (Спартак Варна); Денислав Минчев, Кристиян Бойчев, Илкер Будинов, Андре Алвеш (Дунав Русе); Кристиан Димитров, Рейналдо, Стивън Стоянчов, Адриан Райчев, Марко Груич, Мехди Мубарик, Алекс Сентейес, Мустафа Сангаре, Евертон Бала, Майкон (Левски); Себастиан Уейд, Педро Игор, Галин Иванов, Педро Ферейро (Септември София); Николай Златев, Мохамед Аши, Давид Келеш, Лучано Скуадроне, Петър Андреев, Идрис Бунас, Ертан Томбак (Черно море); Карлос Меоти, Ехидже Укаки (Ботев Пловдив); Георги Минчев, Мохамед Медфай, Анте Аралица, Адил Тауи, Калоян Костов (Локомотив София); Атанас Кабов, Вячеслав Велев, Дерик да Силва (Арда); Роберто Райчев, Никола Савич, Иван Минчев (Славия); Димитър Мрънков, (Локомотив Пловдив); Квавдо Дуа, Александър Маринов, Агибу Камара, Кайо Видал, Иван Желизко, Ерик Маркус, Амир Хаджиахметович (Лудогорец); Преслав Боруков, Сейни Сенянг, Касим Хаджи, Хосе Гайегос, Милен Стоев (Ботев Враца) - 1 гол

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