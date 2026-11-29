Пореден разтърсващ разказ от ужаса на стадион "Велодром". 11 фенове на Левски пострадаха от атака на ултраси на Олимпик Марсилия преди началото на мача между двата тима в Лига Европа. Един от свидетелите на тези потресаващи сцени бе познато за българското общество лице - Светослав Димитров, който преди две години гасеше пожари в Сакар планина. Дни след инцидентите на стадиона в Марсилия той гостува в предаването "На фокус" с Лора Крумова по Нова телевизия.

"Може и да не успееш да излезеш жив"

Димитров разказа, че по време на атаката на стадиона не е имало полицейско присъствие и призна, че е чувствал сериозна опасност за живота си. По негови думи хулиганите, подкрепящи френския тим, нахлули в сектора и започнали да хвърлят бомбички по българските посетители. Той заяви: "Видяхме нещо ужасно. Може би видяхме наистина реална опасност за живота си. Чувстваш се безпомощен. Ние бяхме в клетката. Може би минута преди мача започнаха да нахлуват фенове на Олимпик в централната част на трибуната. След което тръгнаха да атакуват клетката, в която бяхме ние. Най-фрапиращото нещо беше, че те продължаваха да бият хора от феновете на Левски. Хвърляха бомби и след всяка хвърлена бомба имаше екстаз по трибуните."

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Един от основните въпроси около нападението е защо полицията или стюардите не са се намесили. По думите на Димитров органите на реда били само пред стадиона, докато стюардите по трибуните били много малко, но и те не са се опитали да спрат нападателите. Накрая той направи разтърсващо признание и говори за нападение срещу човек в инвалидна количка: "Имаше много ранени хора в нашия сектор. Имаше човек в инвалидна количка, който е бил в ложата и е бил нападнат. Това не мога да го опиша. В този момент чувстваш, че не можеш да направиш нищо и че ако тези хора влязат вътре при теб, може и да не успееш да излезеш жив."

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