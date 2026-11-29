След 14-годишна хегемония на Лудогорец, българският футбол доживя да види друг шампион! Левски размести пластовете през сезон 2025/26 и спечели 27-ма титла на България, а сега "сините" ще опитат да защитят титлата си през новата кампания 2026/27 в Първа лига. Отбори като ЦСКА и ЦСКА 1948 обаче също показват амбиции да се конкурират с Левски и Лудогорец. А останалите отбори от елита ще опитат да объркат сметките на основните претенденти за титлата, преследвайки своите цели в елита на България.
В настоящата статия Actualno.com ще събира всички резултати от мачовете в Първа лига през сезон 2026/27 - с актуална информация как е завършила всяка една среща след приключването ѝ. Сезонът започва на 17 юли - с двубой между Спартак Варна и ЦСКА 1948, а още същата вечер Левски стартира защитата на титлата си срещу новака Дунав. През април ще се изиграе последният 26-и кръг от редовния сезон в Първа лига, в който участват 14 отбора. А до края на май ще приключат и плейофите, които ще определят крайното класиране в шампионата.
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Актуално класиране на всички отбори в Първа лига през сезон 2026/27
Резултати в Първа лига 2026/27
I кръг (17 - 20 юли)
17 юли, петък
19:00 часа - Спартак 1918 (Варна) 2:2 ФК ЦСКА 1948 (София)
21:15 часа - Левски (София) 2:1 Дунав (Русе)
18 юли, събота
19:00 часа - Септември (София) 1:1 Арда 1924 (Кърджали)
21:15 часа - Лудогорец 1945 (Разград) 1:0 Локомотив 1926 (Пловдив)
19 юли, неделя
19:30 часа - Ботев (Враца) 1:1 Черно море (Варна)
20 юли, понеделник
19:15 часа - Славия 1913 (София) 0:0 ЦСКА (София)
21:30 часа - Ботев (Пловдив) 1:1 Локомотив София 1929 (София)
II кръг (24 - 27 юли)
24 юли, петък
21:15 часа - Арда 1924 (Кърджали) 1:0 Славия 1913 (София)
25 юли, събота
19:00 часа - ФК ЦСКА 1948 (София) 2:1 Ботев (Враца)
21:15 часа - Локомотив София 1929 (София) 1:2 Левски (София)
26 юли, неделя
19:00 часа - Черно море (Варна) 0:3 Спартак 1918 (Варна)
21:15 часа - Локомотив 1926 (Пловдив) 2:1 Септември (София)
27 юли, понеделник
19:00 часа - Дунав (Русе) 0:2 Лудогорец 1945 (Разград)
21:15 часа - ЦСКА (София) 3:2 Ботев (Пловдив)
III кръг (31 юли - 3 август)
31 юли, петък
19:00 часа - Славия 1913 (София) 1:1 Локомотив София 1929 (София)
21:15 часа - ФК ЦСКА 1948 (София) 2:1 Арда 1924 (Кърджали)
1 август, събота
19:00 часа - Левски (София) 3:0 Септември (София)
21:15 часа - Ботев (Пловдив) 1:0 Черно море (Варна)
2 август, неделя
19:00 часа - Лудогорец 1945 (Разград) 2:1 Ботев (Враца)
21:15 часа - ЦСКА (София) 2:1 Дунав (Русе)
3 август, понеделник
21:15 часа - Спартак 1918 (Варна) 1:0 Локомотив 1926 (Пловдив)
IV кръг (7 - 10 август)
7 август, петък
20:30 часа - Левски (София) 2:0 Локомотив 1926 (Пловдив)
8 август, събота
19:00 часа - Локомотив София 1929 (София) 1:3 ФК ЦСКА 1948 (София)
21:15 часа - Дунав (Русе) 0:2 Арда 1924 (Кърджали)
9 август, неделя
19:00 часа - Черно море (Варна) 2:3 Лудогорец 1945 (Разград)
21:15 часа - Септември (София) 0:3 ЦСКА (София)
10 август, понеделник
19:00 часа - Ботев (Враца) 0:3 Славия 1913 (София)
21:15 часа - Ботев (Пловдив) 3:2 Спартак 1918 (Варна)
V кръг (14 - 17 август)
14 август, петък
21:15 часа - ФК ЦСКА 1948 (София) 4:1 Черно море (Варна)
15 август, събота
21:15 часа - Лудогорец 1945 (Разград) 2:0 Ботев (Пловдив)
16 август, неделя
19:00 часа - ЦСКА (София) 5:0 Ботев (Враца)
21:15 часа - Локомотив 1926 (Пловдив) 1:2 Дунав (Русе)
17 август, понеделник
19:00 часа - Спартак 1918 (Варна) 0:1 Септември (София)
21:15 часа - Арда 1924 (Кърджали) 3:1 Локомотив София 1929 (София)
VI кръг (21 - 24 август)
21 август, петък
21:15 часа - Черно море (Варна) 3:1 Дунав (Русе)
22 август, събота
19:00 часа - Лудогорец (Разград) 1:1 Славия 1913 (София)
21:15 часа - Левски (София) 6:0 Спартак 1918 (Варна)
23 август, неделя
19:00 часа - Септември (София) 1:0 ФК ЦСКА 1948 (София)
21:15 часа - Локомотив София 1929 (София) - ЦСКА (София) - отложен
24 август, понеделник
19:00 часа - Ботев (Враца) 1:0 Ботев (Пловдив)
21:15 часа - Локомотив 1926 (Пловдив) 0:1 Арда 1924 (Кърджали)
VII кръг (28 - 31 август)
28 август, петък
19:00 часа - Славия 1913 (София) 1:1 Септември (София)
21:15 часа - ФК ЦСКА 1948 (София) 2:0 Локомотив 1926 (Пловдив)
30 август, неделя
19:00 часа - Ботев (Пловдив) 1:3 Левски (София)
19:00 часа - Спартак 1918 (Варна) 1:1 Лудогорец 1945 (Разград)
21:15 часа - ЦСКА (София) 3:1 Черно море (Варна)
31 август, понеделник
19:00 часа - Дунав (Русе) 2:2 Локомотив София 1929 (София)
21:15 часа - Арда 1924 (Кърджали) 2:0 Ботев (Враца)
V кръг - отложен мач
2 септември, сряда
20:00 часа - Славия 1913 (София) 1:2 Левски (София)
VIII кръг (4 - 7 септември)
4 септември, петък
19:00 часа - Септември (София) 2:3 Ботев (Враца)
21:15 часа - Арда 1924 (Кърджали) 2:3 Ботев (Пловдив)
5 септември, събота
19:00 часа - Спартак 1918 (Варна) 1:1 ЦСКА (София)
21:15 часа - Левски (София) 1:0 ФК ЦСКА 1948 (София)
6 септември, неделя
19:00 часа - Локомотив 1926 (Пловдив) 1:0 Черно море (Варна)
21:15 часа - Локомотив София 1929 (София) 1:2 Лудогорец 1945 (Разград)
7 септември, понеделник
20:30 часа - Дунав (Русе) 0:1 Славия 1913 (София)
IX кръг (11 - 14 септември)
11 септември, петък
21:00 часа - Черно море (Варна) 2:2 Локомотив София 1929 (София)
12 септември, събота
19:00 часа - ФК ЦСКА 1948 (София) 2:1 Дунав (Русе)
21:15 часа - ЦСКА (София) 4:1 Арда 1924 (Кърджали)
13 септември, неделя
15:15 часа - Славия 1913 (София) 0:0 Спартак 1918 (Варна)
17:45 часа - Ботев (Враца) 0:0 Левски (София)
20:30 часа - Ботев (Пловдив) 2:0 Локомотив 1926 (Пловдив)
14 септември, понеделник
20:30 часа - Лудогорец 1945 (Разград) 2:1 Септември (София)
Отложен мач от VI кръг
16 септември, сряда
19:00 часа - Локомотив София 1929 (София) 0:2 ЦСКА (София)
X кръг (18 - 20 септември)
18 септември, петък
20:00 часа - Славия 1913 (София) 1:2 ФК ЦСКА 1948 (София)
19 септември, събота
14:00 часа - Дунав (Русе) 2:2 Ботев (Враца)
16:30 часа - Септември (София) 0:3 Ботев (Пловдив)
19:00 часа - Арда 1924 (Кърджали) 1:1 Черно море (Варна)
20 септември, неделя
15:15 часа - Спартак 1918 (Варна) 0:1 Локомотив София 1929 (София)
17:45 часа - Локомотив 1926 (Пловдив) 1:1 ЦСКА (София)
20:30 часа - Левски (София) - Лудогорец 1945 (Разград) - отложен
XI кръг (10 - 12 октомври)
10 октомври, събота
15:00 часа - Ботев (Враца) 0:1 Спартак 1918 (Варна)
17:30 часа - Локомотив София 1929 (София) 1:1 Локомотив 1926 (Пловдив)
20:00 часа - Ботев (Пловдив) 1:0 Славия 1913 (София)
11 октомври, неделя
15:00 часа - Септември (София) 2:3 Дунав (Русе)
17:30 часа - Черно море (Варна) 0:2 Левски (София)
20:00 часа - ФК ЦСКА 1948 (София) 2:3 ЦСКА (София)
12 октомври, понеделник
20:00 часа - Лудогорец 1945 (Разград) 5:0 Арда 1924 (Кърджали)
XII кръг (23 - 27 октомври)
23 октомври, петък
19:00 часа - ФК ЦСКА 1948 (София) 4:0 Ботев (Пловдив)
24 октомври, събота
14:00 часа - Дунав (Русе) 2:0 Спартак 1918 (Варна)
16:30 часа - Локомотив София 1929 (София) 1:1 Ботев (Враца)
26 октомври, понеделник
17:00 часа - Локомотив 1926 (Пловдив) 0:0 Славия 1913 (София)
19:30 часа - ЦСКА (София) 2:0 Лудогорец 1945 (Разград)
27 октомври, вторник
17:00 часа - Черно море (Варна) 2:0 Септември (София)
19:30 часа - Арда 1924 (Кърджали) 1:1 Левски (София)
XIV кръг (30 октомври - 2 ноември)
30 октомври, петък
17:00 часа - ФК ЦСКА 1948 (София) 6:1 Спартак 1918 (Варна)
19:30 часа - Локомотив София 1929 (София) 2:5 Ботев (Пловдив)
31 октомври, събота
14:00 часа - Локомотив 1926 (Пловдив) 0:3 Лудогорец 1945 (Разград)
16:30 часа - Дунав (Русе) 0:1 Левски (София)
19:30 часа - ЦСКА (София) 0:0 Славия 1913 (София)
2 ноември, понеделник
17:00 часа - Черно море (Варна) 1:0 Ботев (Враца)
19:30 часа - Арда 1924 (Кърджали) 2:1 Септември (София)
XIII кръг (6 - 8 ноември)
Датите на XIII и XIV кръг са разменени с решение на СТК на БФС от 4 септември 2026 г. заради невъзможността дербито между Левски и ЦСКА да се проведе в първоначално планирания период.
6 ноември, петък
17:00 часа - Септември (София) 1:0 Локомотив София 1929 (София)
19:15 часа - Ботев (Пловдив) 1:1 Дунав (Русе)
7 ноември, събота
13:30 часа - Ботев (Враца) 1:2 Локомотив 1926 (Пловдив)
16:00 часа - Славия 1913 (София) 0:0 Черно море (Варна)
18:30 часа - Лудогорец 1945 (Разград) 2:2 ФК ЦСКА 1948 (София)
8 ноември, неделя
14:00 часа - Спартак 1918 (Варна) 3:2 Арда 1924 (Кърджали)
17:00 часа - Левски (София) 0:3 ЦСКА (София)
XV кръг (20 - 23 ноември)
20 ноември, петък
- 18:00 часа - Септември (София) 0:0 Локомотив 1926 (Пловдив)
21 ноември, събота
- 14:45 часа - Славия 1913 (София) 1:1 Арда 1924 (Кърджали)
- 17:15 часа - Спартак 1918 (Варна) 0:0 Черно море (Варна)
22 ноември, неделя
- 13:00 часа - Ботев (Враца) 1:1 ФК ЦСКА 1948 (София)
- 15:30 часа - Левски (София) 4:1 Локомотив София 1929 (София)
- 18:00 часа - Ботев (Пловдив) 3:3 ЦСКА (София)
23 ноември, понеделник
- 18:00 часа - Лудогорец 1945 (Разград) 1:0 Дунав (Русе)
XVI кръг (27 - 29 ноември)
27 ноември, петък
- 18:00 часа - Локомотив София 1929 (София) 0:0 Славия 1913 (София)
28 ноември, събота
- 12:45 часа - Локомотив 1926 (Пловдив) 1:0 Спартак 1918 (Варна)
- 17:45 часа - Черно море (Варна) 4:2 Ботев (Пловдив)
29 ноември, неделя
- 12:30 часа - Арда 1924 (Кърджали) 2:1 ФК ЦСКА 1948 (София)
- 15:00 часа - Септември (София) - Левски (София) - отложен
- 15:15 часа - Ботев (Враца) - Лудогорец 1945 (Разград) - отложен
1 декември, вторник
- 18:30 часа - Дунав (Русе) - ЦСКА (София)
X кръг (отложен мач)
3 декември, четвъртък
- 18:30 часа - Левски (София) - Лудогорец 1945 (Разград)
*Програмата за следващите кръгове, с конкретни дати и часове, предстои да бъде обявена!