След 14-годишна хегемония на Лудогорец, българският футбол доживя да види друг шампион! Левски размести пластовете през сезон 2025/26 и спечели 27-ма титла на България, а сега "сините" ще опитат да защитят титлата си през новата кампания 2026/27 в Първа лига. Отбори като ЦСКА и ЦСКА 1948 обаче също показват амбиции да се конкурират с Левски и Лудогорец. А останалите отбори от елита ще опитат да объркат сметките на основните претенденти за титлата, преследвайки своите цели в елита на България.

В настоящата статия Actualno.com ще събира всички резултати от мачовете в Първа лига през сезон 2026/27 - с актуална информация как е завършила всяка една среща след приключването ѝ. Сезонът започва на 17 юли - с двубой между Спартак Варна и ЦСКА 1948, а още същата вечер Левски стартира защитата на титлата си срещу новака Дунав. През април ще се изиграе последният 26-и кръг от редовния сезон в Първа лига, в който участват 14 отбора. А до края на май ще приключат и плейофите, които ще определят крайното класиране в шампионата.

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Актуално класиране на всички отбори в Първа лига през сезон 2026/27

Резултати в Първа лига 2026/27

I кръг (17 - 20 юли)

17 юли, петък

19:00 часа - Спартак 1918 (Варна) 2:2 ФК ЦСКА 1948 (София)

21:15 часа - Левски (София) 2:1 Дунав (Русе)

18 юли, събота

19:00 часа - Септември (София) 1:1 Арда 1924 (Кърджали)

21:15 часа - Лудогорец 1945 (Разград) 1:0 Локомотив 1926 (Пловдив)

19 юли, неделя

19:30 часа - Ботев (Враца) 1:1 Черно море (Варна)

20 юли, понеделник

19:15 часа - Славия 1913 (София) 0:0 ЦСКА (София)

21:30 часа - Ботев (Пловдив) 1:1 Локомотив София 1929 (София)

II кръг (24 - 27 юли)

24 юли, петък

21:15 часа - Арда 1924 (Кърджали) 1:0 Славия 1913 (София)

25 юли, събота

19:00 часа - ФК ЦСКА 1948 (София) 2:1 Ботев (Враца)

21:15 часа - Локомотив София 1929 (София) 1:2 Левски (София)

26 юли, неделя

19:00 часа - Черно море (Варна) 0:3 Спартак 1918 (Варна)

21:15 часа - Локомотив 1926 (Пловдив) 2:1 Септември (София)

27 юли, понеделник

19:00 часа - Дунав (Русе) 0:2 Лудогорец 1945 (Разград)

21:15 часа - ЦСКА (София) 3:2 Ботев (Пловдив)

III кръг (31 юли - 3 август)

31 юли, петък

19:00 часа - Славия 1913 (София) 1:1 Локомотив София 1929 (София)

21:15 часа - ФК ЦСКА 1948 (София) 2:1 Арда 1924 (Кърджали)

1 август, събота

19:00 часа - Левски (София) 3:0 Септември (София)

21:15 часа - Ботев (Пловдив) 1:0 Черно море (Варна)

2 август, неделя

19:00 часа - Лудогорец 1945 (Разград) 2:1 Ботев (Враца)

21:15 часа - ЦСКА (София) 2:1 Дунав (Русе)

3 август, понеделник

21:15 часа - Спартак 1918 (Варна) 1:0 Локомотив 1926 (Пловдив)

IV кръг (7 - 10 август)

7 август, петък

20:30 часа - Левски (София) 2:0 Локомотив 1926 (Пловдив)

8 август, събота

19:00 часа - Локомотив София 1929 (София) 1:3 ФК ЦСКА 1948 (София)

21:15 часа - Дунав (Русе) 0:2 Арда 1924 (Кърджали)

9 август, неделя

19:00 часа - Черно море (Варна) 2:3 Лудогорец 1945 (Разград)

21:15 часа - Септември (София) 0:3 ЦСКА (София)

10 август, понеделник

19:00 часа - Ботев (Враца) 0:3 Славия 1913 (София)

21:15 часа - Ботев (Пловдив) 3:2 Спартак 1918 (Варна)

V кръг (14 - 17 август)

14 август, петък

21:15 часа - ФК ЦСКА 1948 (София) 4:1 Черно море (Варна)

15 август, събота

21:15 часа - Лудогорец 1945 (Разград) 2:0 Ботев (Пловдив)

16 август, неделя

19:00 часа - ЦСКА (София) 5:0 Ботев (Враца)

21:15 часа - Локомотив 1926 (Пловдив) 1:2 Дунав (Русе)

17 август, понеделник

19:00 часа - Спартак 1918 (Варна) 0:1 Септември (София)

21:15 часа - Арда 1924 (Кърджали) 3:1 Локомотив София 1929 (София)

VI кръг (21 - 24 август)

21 август, петък

21:15 часа - Черно море (Варна) 3:1 Дунав (Русе)

22 август, събота

19:00 часа - Лудогорец (Разград) 1:1 Славия 1913 (София)

21:15 часа - Левски (София) 6:0 Спартак 1918 (Варна)

23 август, неделя

19:00 часа - Септември (София) 1:0 ФК ЦСКА 1948 (София)

21:15 часа - Локомотив София 1929 (София) - ЦСКА (София) - отложен

24 август, понеделник

19:00 часа - Ботев (Враца) 1:0 Ботев (Пловдив)

21:15 часа - Локомотив 1926 (Пловдив) 0:1 Арда 1924 (Кърджали)

VII кръг (28 - 31 август)

28 август, петък

19:00 часа - Славия 1913 (София) 1:1 Септември (София)

21:15 часа - ФК ЦСКА 1948 (София) 2:0 Локомотив 1926 (Пловдив)

30 август, неделя

19:00 часа - Ботев (Пловдив) 1:3 Левски (София)

19:00 часа - Спартак 1918 (Варна) 1:1 Лудогорец 1945 (Разград)

21:15 часа - ЦСКА (София) 3:1 Черно море (Варна)

31 август, понеделник

19:00 часа - Дунав (Русе) 2:2 Локомотив София 1929 (София)

21:15 часа - Арда 1924 (Кърджали) 2:0 Ботев (Враца)

V кръг - отложен мач

2 септември, сряда

20:00 часа - Славия 1913 (София) 1:2 Левски (София)

VIII кръг (4 - 7 септември)

4 септември, петък

19:00 часа - Септември (София) 2:3 Ботев (Враца)

21:15 часа - Арда 1924 (Кърджали) 2:3 Ботев (Пловдив)

5 септември, събота

19:00 часа - Спартак 1918 (Варна) 1:1 ЦСКА (София)

21:15 часа - Левски (София) 1:0 ФК ЦСКА 1948 (София)

6 септември, неделя

19:00 часа - Локомотив 1926 (Пловдив) 1:0 Черно море (Варна)

21:15 часа - Локомотив София 1929 (София) 1:2 Лудогорец 1945 (Разград)

7 септември, понеделник

20:30 часа - Дунав (Русе) 0:1 Славия 1913 (София)

IX кръг (11 - 14 септември)

11 септември, петък

21:00 часа - Черно море (Варна) 2:2 Локомотив София 1929 (София)

12 септември, събота

19:00 часа - ФК ЦСКА 1948 (София) 2:1 Дунав (Русе)

21:15 часа - ЦСКА (София) 4:1 Арда 1924 (Кърджали)

13 септември, неделя

15:15 часа - Славия 1913 (София) 0:0 Спартак 1918 (Варна)

17:45 часа - Ботев (Враца) 0:0 Левски (София)

20:30 часа - Ботев (Пловдив) 2:0 Локомотив 1926 (Пловдив)

14 септември, понеделник

20:30 часа - Лудогорец 1945 (Разград) 2:1 Септември (София)

Отложен мач от VI кръг

16 септември, сряда

19:00 часа - Локомотив София 1929 (София) 0:2 ЦСКА (София)

X кръг (18 - 20 септември)

18 септември, петък

20:00 часа - Славия 1913 (София) 1:2 ФК ЦСКА 1948 (София)

19 септември, събота

14:00 часа - Дунав (Русе) 2:2 Ботев (Враца)

16:30 часа - Септември (София) 0:3 Ботев (Пловдив)

19:00 часа - Арда 1924 (Кърджали) 1:1 Черно море (Варна)

20 септември, неделя

15:15 часа - Спартак 1918 (Варна) 0:1 Локомотив София 1929 (София)

17:45 часа - Локомотив 1926 (Пловдив) 1:1 ЦСКА (София)

20:30 часа - Левски (София) - Лудогорец 1945 (Разград) - отложен

XI кръг (10 - 12 октомври)

10 октомври, събота

15:00 часа - Ботев (Враца) 0:1 Спартак 1918 (Варна)

17:30 часа - Локомотив София 1929 (София) 1:1 Локомотив 1926 (Пловдив)

20:00 часа - Ботев (Пловдив) 1:0 Славия 1913 (София)

11 октомври, неделя

15:00 часа - Септември (София) 2:3 Дунав (Русе)

17:30 часа - Черно море (Варна) 0:2 Левски (София)

20:00 часа - ФК ЦСКА 1948 (София) 2:3 ЦСКА (София)

12 октомври, понеделник

20:00 часа - Лудогорец 1945 (Разград) 5:0 Арда 1924 (Кърджали)

XII кръг (23 - 27 октомври)

23 октомври, петък

19:00 часа - ФК ЦСКА 1948 (София) 4:0 Ботев (Пловдив)

24 октомври, събота

14:00 часа - Дунав (Русе) 2:0 Спартак 1918 (Варна)

16:30 часа - Локомотив София 1929 (София) 1:1 Ботев (Враца)

26 октомври, понеделник

17:00 часа - Локомотив 1926 (Пловдив) 0:0 Славия 1913 (София)

19:30 часа - ЦСКА (София) 2:0 Лудогорец 1945 (Разград)

27 октомври, вторник

17:00 часа - Черно море (Варна) 2:0 Септември (София)

19:30 часа - Арда 1924 (Кърджали) 1:1 Левски (София)

XIV кръг (30 октомври - 2 ноември)

30 октомври, петък

17:00 часа - ФК ЦСКА 1948 (София) 6:1 Спартак 1918 (Варна)

19:30 часа - Локомотив София 1929 (София) 2:5 Ботев (Пловдив)

31 октомври, събота

14:00 часа - Локомотив 1926 (Пловдив) 0:3 Лудогорец 1945 (Разград)

16:30 часа - Дунав (Русе) 0:1 Левски (София)

19:30 часа - ЦСКА (София) 0:0 Славия 1913 (София)

2 ноември, понеделник

17:00 часа - Черно море (Варна) 1:0 Ботев (Враца)

19:30 часа - Арда 1924 (Кърджали) 2:1 Септември (София)

XIII кръг (6 - 8 ноември)

Датите на XIII и XIV кръг са разменени с решение на СТК на БФС от 4 септември 2026 г. заради невъзможността дербито между Левски и ЦСКА да се проведе в първоначално планирания период.

6 ноември, петък

17:00 часа - Септември (София) 1:0 Локомотив София 1929 (София)

19:15 часа - Ботев (Пловдив) 1:1 Дунав (Русе)

7 ноември, събота

13:30 часа - Ботев (Враца) 1:2 Локомотив 1926 (Пловдив)

16:00 часа - Славия 1913 (София) 0:0 Черно море (Варна)

18:30 часа - Лудогорец 1945 (Разград) 2:2 ФК ЦСКА 1948 (София)

8 ноември, неделя

14:00 часа - Спартак 1918 (Варна) 3:2 Арда 1924 (Кърджали)

17:00 часа - Левски (София) 0:3 ЦСКА (София)

XV кръг (20 - 23 ноември)

20 ноември, петък

21 ноември, събота

22 ноември, неделя

23 ноември, понеделник

XVI кръг (27 - 29 ноември)

27 ноември, петък

28 ноември, събота

29 ноември, неделя

12:30 часа - Арда 1924 (Кърджали) 2:1 ФК ЦСКА 1948 (София)

15:00 часа - Септември (София) - Левски (София) - отложен

15:15 часа - Ботев (Враца) - Лудогорец 1945 (Разград) - отложен

1 декември, вторник

18:30 часа - Дунав (Русе) - ЦСКА (София)

X кръг (отложен мач)

3 декември, четвъртък

18:30 часа - Левски (София) - Лудогорец 1945 (Разград)

*Програмата за следващите кръгове, с конкретни дати и часове, предстои да бъде обявена!