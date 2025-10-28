Войната в Украйна:

Елитните клубове продължават напред - секунди лишиха Дунав от сензация за Купата на България! (РЕЗУЛТАТИ)

28 октомври 2025, 21:33 часа 545 прочитания 0 коментара

Отборът на Локомотив Пловдив стана шестият отбор от efbet Лига, който се класира за 1/8-финалите на Купата на България. "Железничарите" обаче оцеляха изключително трудно при визитата си на втородивизионния Дунав Русе, като губеха до последните секунди на редовното време, но успяха да изравнят за 1:1. След това в продълженията пловдивчани останаха с човек по-малко, но въпреки това вкараха втори гол, за да победят с 2:1 и да продължат напред.

Локомотив Пловдив продължава напред за Купата

Дунав, който няма загуба във Втора лига от началото на сезона и е лидер в класирането, показа страхотна игра срещу Локомотив и затрудни сериозно момчетата на Душан Косич. Домакините имаха солидна подкрепа от местните фенове в Русе, като успяха да вкарат в 88-ата минута чрез Радослав Апостолов. Дунав обаче загуби концентрация в заключителните секунди на редовното време и Каталин Иту вкара гол в 96-ата минута.

В продълженията Лукас Риан бе изгонен в 104', но десетина минути по-късно Хуан Переа успя да вкара втори гол за Локомотив за пълен обрат в срещата.

Резултати от 1/16-финалите на Купата на България

  • Спартак Плевен 0:4 Ботев Пловдив
  • Бдин Видин 2:7 Добруджа
  • Рилски Спортист 2:3 Локомотив София
  • Ямбол 1915 1:3 Спартак Варна
  • Фратрия 1:2 Арда
  • Дунав Русе 1:2 Локомотив Пловдив (след продължения)
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
