Инфарктен край в Любляна! Лудогорец е аут от Шампионска лига (ВИДЕО)

По-рано в мача именно капитанът на българския тим откри с прекрасен изстрел от фал, но много бързо домакините изравниха чрез Елшник. Десетката на "драконите" се превърна в големия герой за своя отбор, отбелязвайки гол в добавеното време. В 82-рата минута пък Сон получи директен червен картон и остави разградчани с човек по-малко.

Какво предстои за Олимпия и Лудогорец

В следващата фаза Олимпия ще се премери сили с победителя от двойката Жалгирис (Литва)/ Галатасарай (Турция), докато възпитаниците на Ивайло Петев ще играят в третия предварителен кръг на Лига Европа срещу загубилия от двойката Динамо (Загреб, Хърватия) – Астана (Казахстан).

📹 GOAL! Olimpija Ljubljana 0-1 Ludogorets



What a fabulous goal! Kiril Despodov scores from the free kick with a powerful shot which goes inside the right post.

Десподов и Елшник бележат през първата част

"Орлите" стартираха по-активно срещата. Те създадоха няколко опасни положения пред противниковата врата и логичното се случи в 15-ата минута. Кирил Десподов стреля страхотно от пряк свободен удар, за да изведе тима си напред в резултата. Само 180 секунди по-късно обаче домакините възстановиха паритета. Попадението падна след центриране от статично положения, което бе засечено от Елшник.

📹 GOAL! Olimpija Ljubljana 1-1 Ludogorets



Timi Elsnik scored the goal with a great touch from the distance. Now the score is tied 1-1

В 33-тата минута късметът се усмихна на гостите. Шут на футболист на Олимпия срещна гредата. До почивката момчетата на Ивайло Петев допуснаха няколко грешки в защита и потрепериха сериозно, но Серджио Падт демонстрира своята класа на два пъти. Той отрази опасни изстрели на Сешлар и Педро.

Инфарктен край на мача

През второто полувреме старши треньора на българския шампион пусна на терена Спас Делев и Якуб Пьотровски, които замениха Матиас Тисера и Бърнард Текпетей. В 58-ата минута Десподов отново матира съперниковия страж. Голът обаче бе правилно отменен заради засада. Така се стигна до инфарктните финални минути.

Първо Лудогорец остана с човек по-малко, след като Сон бе изгонен с директен червен картон за нарушение срещу Руи Педро. В 89-ата минута Спад Делев нацели страничния стълб, а секунди по-късно Падт блесна с невероятно спасяване. Стражът на разградчани обаче остана безпомощен в първата минута от добавеното време, когато Тими Елшник го преодоля.

GOAL! Olimpija Ljubljana 2-1 Ludogorets



Svit Seslar delivers the corner, Timi Elsnik finds himself some space on the edge of the box and unleashes an unstoppable shot which goes into the top left corner and past the helpless goalkeeper.

Кирил Десподов е големият грешник за Лудогорец

В осмата минута на добавеното време "орлите" получиха правото да изпълнят дузпа за нарушение срещу Делев след преразглеждане от ВАР. Зад топката застана Кирил Десподов. Ударът на българския национал бе отразен и Лудогорец се сбогува с Шампионската лига.