Изненада: ЦСКА вади двама от новите на сергията!

ЦСКА ще опита да продаде двама от новите си футболисти до края на трансферния прозорец. Става въпрос за крилата, които акостираха при „армейците“ през зимата – Алехандро Пиедраита и Лео Перейра. Това съобщиха колегите от „24 часа“. Според информацията ръководството на „червените“ иска да продаде поне един от двамата флангови състезатели и да потърси нов човек на техния пост.

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ЦСКА чака оферти за Пиедраита и Перейра

Шефовете на ЦСКА вече са извадили на сергията Пиедраита и Перейра и се очаква съвсем скоро в офисите на клуба да започнат да пристигат оферти за тях от заинтересовани отбори. Възможно е двамата да не бъдат продадени веднага, а да бъдат пратени под наем в друг тим, а в контракта между двата отбора да бъде записана клауза за откупуването им. „Червените“ също така опитват да трансферират и Матиас Фаетон, за когото се говори, че е пред преминаване в клуб от Сингапур. Също така се търси нов отбор и на Кевин Додай, който ще бъде преотстъпен до края на сезона.

Двамата не оправдават очакванията

Пиедраита и Перейра пристигнаха в ЦСКА през зимата от Химнастия Ла Плата и Клуб Регатас. Колумбиецът бе взет без пари, тъй като бе свободен агент, докато за бразилеца бяха броени близо 350 хиляди евро. До момента Пиедраита е записал 20 срещи за ЦСКА, в които е вкарал две попадения. Перейра също има 20 мача на сметката си, в които е реализирал 2 гола и е направил 1 асистенция. Колумбиецът е оценен на 900 хиляди евро, докато колегата му – на 1,5 милиона.

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