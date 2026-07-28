Новият спортен директор на ЦСКА: От мен се иска клубът да придобие още по-добър вид!

Новият спортен директор на ЦСКА Валентин Илиев увери, че ще опита да бъде максимално полезен на клуба на новата си длъжност. Той говори пред медиите след трудната победа на „армейците“ над Ботев Пловдив в дербито на втория кръг на родната Първа лига. Както е известно, бившият защитник замени на поста Бойко Величков, който пък вече ще отговаря за школата на българския гранд.

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Валентин Илиев вярва, че може да бъде полезен на „армейците“

„Постът на спортен директор има допирни точки до треньорството. Изцяло решение на ръководството на клуба. Дошъл съм в клуба да бъда максимално полезен и да дам всичко от себе си, за да помогна на този клуб“, заяви Валентин Илиев.

„От мен се иска клубът да придобие още по-добър вид спортно-технически и организационно. Мисля, че мога да бъда полезен, вярвам, че можем да постигнем по-добри резултати. Мисля, че сме добър екип и колектив и това е най-важното“, каза още той.

„Страстта и енергията за победа трябва да присъстват на 100% във всеки един двубой. Ние трябва да знаем, че защитавайки емблемата на този клуб, това не е просто работа. Това е нещо, с което трябва да живеем и на което да сме отдадени. Отношението и поведението ни трябва да са само и единствено с мисълта за победа“, заяви спортният директор на ЦСКА.

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