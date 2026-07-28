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Крайно време е българските клубове да вземат нещата в свои ръце и сами да решават съдбата си

28 юли 2026, 7:00 часа 666 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС/Колаж: Actualno.com
Крайно време е българските клубове да вземат нещата в свои ръце и сами да решават съдбата си

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В последния работен ден на миналата седмица – 24 юли, едно решение на БФС разтърси българския футбол. А именно – от родната централа обявиха, че Лудогорец е освободен от компенсаторната такса за неизпълнение на изискването за използване на минимум четирима местно тренирани състезатели за изминалия сезон 2025/26. По този начин от футболния съюз „спестиха“ едни 200 000 евро на разградчани, но пък си навлякоха гнева на доста от феновете и част от ръководителите на другите клубове.

Правилото за четиримата българи

За хората, които не са наясно какво е това правило, набързо ще обясня. В началото на миналия сезон от БФС взеха решение, което гласи, че всеки един отбор у нас трябва да използва поне четирима български футболисти в своите мачове. Бе въведено и правило за пети играч, който да е под 21 години. Там ситуацията е малко по-различна, тъй като при него няма задължение да е на терена, но трябва да е в групата. Целта на тези промени е да се повиши нивото на родните футболисти и те да имат шанс за изява, а не да търкат пейката за сметка на някой чужденец.

Български футболен съюз БФС Георги Иванов Гонзо

Разбира се, има вариант клубовете да не спазват правилото на БФС за българските футболисти. Те обаче са длъжни да го заявят преди сезона, а също така да платят и компенсаторна такса, която възлиза на 199 467 евро. Преди началото на кампанията общо пет отбора обявиха, че няма да спазят новото правило – Лудогорец, Левски, ЦСКА, ЦСКА 1948 и Берое. Това означаваше, че петте клуба ще трябва да платят общо близо 1 милион евро, които пък после да бъдат разпределени между тимовете, които спазват разпоредбата.

Лудогорец не трябва да е освободен от компенсаторната такса

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В крайна сметка от БФС решиха да погазят собствените си наредби, като освободят Лудогорец от въпросната компенсаторна такса. От централата обясниха действията си с факта, че участието на „орлите“ в европейските турнири е вдигнало сумата, която родните клубове ще получат от УЕФА като солидарни плащания. Повишението на тези пари е с над 200 000 евро, което пък означава, че разградчани вече са дали своята лепта за българските отбори и няма нужда да „плащат“ двойно.

Лудогорец Глазгоу Рейнджърс Ерик Биле

Това обаче не е точно така. Да, Лудогорец не участва в разпределението на солидарните плащания, които наистина са повече тази година. Но това не значи, че не трябва да спазват наредбите на БФС, както всички останали, и трябва да бъдат „поощрени“. Защото така се създава прецедент и изглежда, че едни са по-облагодетелствани от други. Все пак президентът на централата Георги Иванов разкри, че оттук нататък всеки един роден тим, който участва в основата фаза на евротурнирите, ще бъде освободен от въпросната такса. 

Новата лига ще „отвърже“ ръцете на клубовете

В последно време станахме свидетели на редица поразии, които направиха от БФС. Най-пресният пример е договорът за ТВ правата, който бе сключен още преди няколко години от предишното ръководството на централата, а наскоро се оказа, че няма как да бъде предоговорен, въпреки че е в ущърб на клубовете.

Лудогорец ЦСКА Идан Нахмиас Леандро Годой

Затова вече е назрял моментът българските професионални клубове да създадат своя собствена лига. По този начин те ще могат сами да разпределят парите от УЕФА, телевизионните и рекламните права, да контролират разходването на средствата, както и да носят отговорност за продукта, който самите те развиват и в който инвестират.

Клубовете у нас трябва да се обединят и да вземат инициативата

В новата професионална лига ще влязат представителите на клубовете и именно те ще взимат решенията. А не политически и приятелски назначени хора, част от които дори не са играли футбол, но пък се произнасят с авторитет за случващото се в най-популярния спорт у нас. Създаването на такава лига ще свали и доста голямо напрежение и задължения от плещите на БФС, а така в централата ще могат да се фокусират върху нещата, за които трябва да се грижат – мъжки, дамски, детски национални отбори, развитието на аматьорския и масовия футбол, разработването на нови методики за подготовка, възстановяване и т.н.

ЦСКА Левски Петко Панайотов Кристиан Димитров

Поради тези причини си мисля, че е крайно време българските клубове да вземат нещата в свои ръце и сами да решават съдбите си. А не това да правят хората в Бояна, чиято задача е коренно различна. Но, за да се случи това, трябва самите клубове да го поискат и да вземат инициативата. Ако тя бъде подета от грандовете ЦСКА и Левски и подкрепена от другите топтимове у нас, между които Ботев Пловдив, Локомотив Пловдив, Берое, Спартак Варна, Черно море, Локомотив София и Славия, може и да станем свидетели на подобрение в българския футбол. В противен случай – ще продължим да си „играйкаме“ и да се вайкаме колко сме далеч и как ще ги стигнем...европейците.

Автор: Бойко Димитров

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