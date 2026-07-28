Крайно време е българските клубове да вземат нещата в свои ръце и сами да решават съдбата си

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В последния работен ден на миналата седмица – 24 юли, едно решение на БФС разтърси българския футбол. А именно – от родната централа обявиха, че Лудогорец е освободен от компенсаторната такса за неизпълнение на изискването за използване на минимум четирима местно тренирани състезатели за изминалия сезон 2025/26. По този начин от футболния съюз „спестиха“ едни 200 000 евро на разградчани, но пък си навлякоха гнева на доста от феновете и част от ръководителите на другите клубове.

Правилото за четиримата българи

За хората, които не са наясно какво е това правило, набързо ще обясня. В началото на миналия сезон от БФС взеха решение, което гласи, че всеки един отбор у нас трябва да използва поне четирима български футболисти в своите мачове. Бе въведено и правило за пети играч, който да е под 21 години. Там ситуацията е малко по-различна, тъй като при него няма задължение да е на терена, но трябва да е в групата. Целта на тези промени е да се повиши нивото на родните футболисти и те да имат шанс за изява, а не да търкат пейката за сметка на някой чужденец.

Разбира се, има вариант клубовете да не спазват правилото на БФС за българските футболисти. Те обаче са длъжни да го заявят преди сезона, а също така да платят и компенсаторна такса, която възлиза на 199 467 евро. Преди началото на кампанията общо пет отбора обявиха, че няма да спазят новото правило – Лудогорец, Левски, ЦСКА, ЦСКА 1948 и Берое. Това означаваше, че петте клуба ще трябва да платят общо близо 1 милион евро, които пък после да бъдат разпределени между тимовете, които спазват разпоредбата.

Лудогорец не трябва да е освободен от компенсаторната такса

В крайна сметка от БФС решиха да погазят собствените си наредби, като освободят Лудогорец от въпросната компенсаторна такса. От централата обясниха действията си с факта, че участието на „орлите“ в европейските турнири е вдигнало сумата, която родните клубове ще получат от УЕФА като солидарни плащания. Повишението на тези пари е с над 200 000 евро, което пък означава, че разградчани вече са дали своята лепта за българските отбори и няма нужда да „плащат“ двойно.

Това обаче не е точно така. Да, Лудогорец не участва в разпределението на солидарните плащания, които наистина са повече тази година. Но това не значи, че не трябва да спазват наредбите на БФС, както всички останали, и трябва да бъдат „поощрени“. Защото така се създава прецедент и изглежда, че едни са по-облагодетелствани от други. Все пак президентът на централата Георги Иванов разкри, че оттук нататък всеки един роден тим, който участва в основата фаза на евротурнирите, ще бъде освободен от въпросната такса.

Новата лига ще „отвърже“ ръцете на клубовете

В последно време станахме свидетели на редица поразии, които направиха от БФС. Най-пресният пример е договорът за ТВ правата, който бе сключен още преди няколко години от предишното ръководството на централата, а наскоро се оказа, че няма как да бъде предоговорен, въпреки че е в ущърб на клубовете.

Затова вече е назрял моментът българските професионални клубове да създадат своя собствена лига. По този начин те ще могат сами да разпределят парите от УЕФА, телевизионните и рекламните права, да контролират разходването на средствата, както и да носят отговорност за продукта, който самите те развиват и в който инвестират.

Клубовете у нас трябва да се обединят и да вземат инициативата

В новата професионална лига ще влязат представителите на клубовете и именно те ще взимат решенията. А не политически и приятелски назначени хора, част от които дори не са играли футбол, но пък се произнасят с авторитет за случващото се в най-популярния спорт у нас. Създаването на такава лига ще свали и доста голямо напрежение и задължения от плещите на БФС, а така в централата ще могат да се фокусират върху нещата, за които трябва да се грижат – мъжки, дамски, детски национални отбори, развитието на аматьорския и масовия футбол, разработването на нови методики за подготовка, възстановяване и т.н.

Поради тези причини си мисля, че е крайно време българските клубове да вземат нещата в свои ръце и сами да решават съдбите си. А не това да правят хората в Бояна, чиято задача е коренно различна. Но, за да се случи това, трябва самите клубове да го поискат и да вземат инициативата. Ако тя бъде подета от грандовете ЦСКА и Левски и подкрепена от другите топтимове у нас, между които Ботев Пловдив, Локомотив Пловдив, Берое, Спартак Варна, Черно море, Локомотив София и Славия, може и да станем свидетели на подобрение в българския футбол. В противен случай – ще продължим да си „играйкаме“ и да се вайкаме колко сме далеч и как ще ги стигнем...европейците.

Автор: Бойко Димитров

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