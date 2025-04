Изненада: Синът на Стилиян Петров влиза в политиката (ВИДЕО)

Изключително любопитна новина долетя от Обединеното кралство, след като синът на бившия капитан на националния отбор на България Стилиян Петров влиза в политиката. 22-годишният младеж, който носи същото име като легендарния си баща става част от дясно ориентираната формация „Reform UK”, чийто лидер е идеологът на Брекзит – Найджъл Фарадж. Това разкри самият Стилиян-младши в специално видео качено в социалните мрежи на политическата партия.

Стилиян Петров-младши е категоричен, че е решил да влезе в политиката, тъй като е време хората от работническата класа и младежите в Обединеното кралство да имат право на глас. 22-годишният младок допълни, че не иска да прави кариера в политиката, а основната му цел е да помага на гражданите.

Meet Stiliyan Petrov, our candidate for Lapworth & West Kenilworth.



He’s ready to fix his local area by cutting wasteful spending, lowering council tax and ensuring proper funding for key public services. pic.twitter.com/9htnJiabOW