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Класиране на голмайсторите в Първа лига 2026/27 - трима са на върха с 5 попадения

16 август 2026, 23:12 часа 11948 прочитания 0 коментара

Битката за голмайсторския приз в Първа лига през сезон 2026/27 вече започна, а първите кръгове очертаха няколко основни претенденти. През миналата кампания първото място бе поделено от Евертон Бала от Левски и Мамаду Диало от ЦСКА 1948, които отбелязаха по 18 гола. В тази статия ще следим представянето на всички футболисти, които се разписват в българския елит, като класирането ще бъде актуализирано след всеки изигран кръг.

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И през този сезон силен старт прави Мамаду Диало от ЦСКА 1948, както и новото попълнение на ЦСКА Жоел Зварц, който показа потенциал още през пролетта с екипа на Локомотив Пловдив. Непосредствено зад тях се оформя сериозна група от преследвачи с по два гола. Сред тях са Мартин Петков, Георг Стояновски, Бирсент Карагарен, Сержиньо Араужо, Акрам Бурас, Асен Чандъров, Руан Круз и Бърнард Текпетей. 

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Мамаду Диало

Голмайстори в Първа лига през сезон 2026/27: Класиране

В списъка ще бъдат включвани всички реализатори през сезона, независимо от броя на отбелязаните голове. При равенство футболистите ще бъдат поставяни на една позиция. Следете тук актуалното класиране на голмайсторите в Първа лига през сезон 2026/27 и развитието на битката за индивидуалния приз: 

  1. Фредерик Масиел (ЦСКА 1948); Руан Круз (Лудогорец); Жоел Зварц (ЦСКА) - 5 гола
  2. Мамаду Диало (ЦСКА 1948); Бирсент Карагарен (Арда); Асен Чандъров (Ботев Пловдив) – 3 гола
  3. Мартин Петков (Ботев Враца); Георг Стояновски (Спартак Варна); Сержиньо Араужо, Акрам Бурас (Левски); Бърнард Текпетей, Ивайло Чочев (Лудогорец); Васил Казълджиев (Славия), Елиаш Франко, Леандро Годой (ЦСКА 1948) – 2 гола
  4. Атанас Илиев (ЦСКА 1948); Джеймс Ето'о, Йоанис Питас, Петко Панайотов, Теодор Иванов (ЦСКА); Джойс Читоку, Ахмед Ахмедов (Спартак Варна); Денислав Минчев, Алекс Валиньо, Кристиян Бойчев (Дунав Русе); Кристиан Димитров, Рейналдо, Давид Кусо (Левски); Себастиан Уейд (Септември София); Васил Панайотов, Георги Лазаров, Николай Златев, Мохамед Аши (Черно море); Карлос Меоти, Франклин Маскоти, Самуел Калу (Ботев Пловдив); Димитър Костадинов, Спас Делев (Локомотив София); Атанас Кабов, Светослав Ковачев (Арда); Роберто Райчев (Славия); Крис Лонгвил (Локомотив Пловдив) – 1 гол

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ЦСКА Левски Лудогорец ФК ЦСКА 1948 Първа лига
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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