От ЦСКА разкриха дали са приключили с трансферите това лято

Спорният директор на ЦСКА Валентин Илиев застана пред медиите след разгромната победа на тима над Ботев Враца. "Армейците" надделяха с 5:0 над своя съперник, макар че играха цяло второ полувреме с човек по-малко на терена. Каталин Иту започна дебюта си с червената фланелка по мечтан начин, подавайки за първите две попадения, но след това изкара червен картон. Илиев коментира новото попълнение, селекцията и състоянието на отсъстващия заради контузия Анжело Мартино.

Илиев коментира представянето на Иту и селекцията на ЦСКА

Първо Илиев засегна дебюта на Иту, който ще се запомни със смесени емоции: "На никой не му харесва да получи червен картон, но мисля, че той (б.р. Каталин Иту) се представи изключително добре в мача и не само той - като цяло целият отбор показа едно сериозно отношение още от първата минута и съвсем резулатът не е случаен. Две асистенции говорят сами по себе си, а и не само те - отношението му в мача беше изключително добро и професионално. Той е един страхотен футболист, неслучайно е в нашия отбор. Освен това е изключителен характер и професионалист, за което не само аз, а всички ние се радваме."

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Ето какво е състоянието на Мартино

Бившият защитник на "армейците" отбеляза, че играта на тима не се е променила дори и след червения картон. Той също така изрази надежда, че ЦСКА ще бъде силно подкрепен в предстоящите сблъсъци в Европа. Илиев бе категоричен, че клубът не е приключил с трансферите това лято. Накрая той каза: "Мартино все по-добре се чувства и се надяваме той и вярваме, че в най-скоро време ще ни бъде на разположение. Всеки ден се чувства все по-добре, не е изключено и това (б.р. първият мач с ОФИ), но все пак не съм доктор и най-важно е мнението на медицинския щаб. Няма да рискуваме на никой здравето. Нищо не е на всяка цена, особено, когато става въпрос за здраве. Той е изключително важен футболист за нас, така че здравето му е на първо място."

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