Иран обяви огромни парични премии за всеки заловен или убит американски войник

Иранската армия днес обяви награда от 30 000 долара за всеки, който убие или вземе за заложник американски войни, като наградата ще бъде удвоена, ако това бъде извършено от жена, предаде Франс прес.

Началникът на Генералния щаб на армията Амир Хатами заяви, че тази програма е създадена в отговор на “големия брой запитвания” от хора, желаещи да допринесат финансово, съобщи държавната агенция ИРНА.

“Всеки който убие или плени и предаде на Въоръжените сили на Ислямската република на Иран американски войник нашественик ще получи награда равна на 30 000 долара или пет млрд. томана”, посочи той, използвайки неофициалната валута, равняваща се на 10 000 ирански риала.

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Iran announces a $30,000 reward for every American soldier killed or captured



“With the participation of the people, any Iranian who captures or kills an American military aggressor will receive a $30,000 reward from the Iranian people,” said Amir Hatami, chief of staff of the… pic.twitter.com/zgdfFBaSP5 — NEXTA (@nexta_tv) August 16, 2026

Използвайки термина “нашественик” Амир Хатами показва, че това ще се отнася в случай на нарушение на територията на Иран, отбелязва АФП.

До момента няма информация за разполагане на американски сухопътни войски в Иран по време на войната в Близкия изток, с изключение на спасителната операция, извършена през април за спасяване на американски пилот, чийто самолет се разби.

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“Смелите ирански жени, които извършат такова действие, ще получат двойна награда”, добави той.

Войната между Техеран и Вашингтон започна на 28 февруари със съвместни удари на САЩ и Израел срещу Ислямската република, която отговори с удари срещу съюзниците на Вашингтон в Залива.

Примирие беше постигнато през април, последвано от рамково споразумение за мирни преговори през юни, което след това се провали.

Iranian Army Chief General Hatami:



The criminal President of the United States says, "I want to declare the Strait of Hormuz as part of the criminal territory."



Of course, after they realized what a huge mistake they had made, they said they were joking.



Even joking about it… pic.twitter.com/Rc3BjFixGQ — Clash Report (@clashreport) August 16, 2026

Иран и САЩ оттогава си нанасят отделни удари, съсредоточено основно около Ормузкия проток, припомня БТА.