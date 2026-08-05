Кабинетът "Радев":

Най-много "сухи мрежи" в Първа лига: Класиране на вратарите за "Златната ръкавица" за сезон 2026/27

05 август 2026, 22:35 часа 347 прочитания 0 коментара

Надпреварата между вратарите за най-много "сухи мрежи" в Първа лига през сезон 2026/27 вече започна.  Начело в подреждането с по две сухи мрежи са Хендрик Бонман от Лудогорец и Пламен Илиев от Спартак Варна. Двамата успяха да опазят вратите си в два мача и първи зададоха темпото в битката за индивидуалното отличие. В тази статия ще следим представянето на всички стражи, които завършват двубой, без да допуснат гол, а класирането ще бъде актуализирано след всеки изигран кръг.

Кой вратар ще спечели "Златната ръкавица" в българския футбол за сезон2026/27?

Непосредствено зад лидерите с по една "суха мрежа" са Фьодор Лапоухов от ЦСКА, Иван Андонов от Славия, Анатолий Господинов от Арда, Светослав Вуцов от Левски и Даниел Наумов от Ботев Пловдив. Класацията зависи не само от индивидуалните изяви на вратарите, но и от цялостното представяне на защитите пред тях. Разликите в началото на сезона са минимални, а само един кръг може да доведе до сериозни промени в подреждането.

Бонман

Следете тук актуалното класиране на вратарите с най-много сухи мрежи в Първа лига през сезон 2026/27.

Класиране при вратарите за най-много "сухи мрежи" в Първа лига 2026/27

  1. Хендрик Бонман (Лудогорец); Пламен Илиев (Спартак Варна) – 2 сухи мрежи
  2. Фьодор Лапоухов (ЦСКА); Иван Андонов (Славия); Анатолий Господинов (Арда); Светослав Вуцов (Левски); Даниел Наумов (Ботев Пловдив) – 1 суха мрежа
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Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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