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Феноменален обрат за първа победа! Новакът в елита пречупи Локомотив Пловдив на "Лаута"

16 август 2026, 23:12 часа 606 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Феноменален обрат за първа победа! Новакът в елита пречупи Локомотив Пловдив на "Лаута"

Новакът в българския елит записа първата си победа от началото на сезона. Дунав Русе направи феноменален обрат за 2:1 срещу Локомотив Пловдив в мач от петия кръг на Първа лига. "Смърфовете" започнаха по-активно и скоро поведоха в резултата, но отличните действия на "драконите" през второто полувреме им донесоха трите точки. По този начин тимът от Русе на най-накрая отлепи от дъното, след като досега имаше четири загуби. В края на мача настъпи много рядък момент във футбола.

Първа победа за Дунав Русе в Първа лига

Домакините се ориентираха по-добре в срещата и още в 4-а минута откриха резултата чрез Крист Лонгвил. Русенци се опитаха да отговорят, но така и не успяха да стигнат до по-опасно положение през първата част. В самия край на полувремето футболистите на Локомотив имаха претенции за дузпа, след като Далил Али падна в наказателното поле, но съдията подмина ситуацията. Така "смърофовете" се оттеглиха на почивката с минимален аванс.

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Пълен обрат за Дунав през втората част

Противно на очакванията, отборът на Дунав Русе излезе преобразен на почивката. В 71-а минута гостите стигнаха до изравнително попадение, след като Раян Лейтън извърши нарушение срещу Кристиян Бойчев в наказателното поле и съдията посочи бялата точка. Алекс Валиньо застана зад топката и не сбърка за 1:1. Само 6 минути по-късно Дунав осъществи пълния обрат. Кристиян Бойчев обърка защитниците на Локо и след като кълбото попадна в краката му след рикошет, той не се поколеба да стреля. Малко преди края на мача главният съдия Димитър Димитров бе заменен, след като се сблъска с голмайстора на Дунав и получи някакъв проблем. Русенци успяха да задържат аванса си в оставащите минути и в крайна сметка се поздравиха с трите точки.

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Локомотив Пловдив Първа лига Дунав Русе
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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