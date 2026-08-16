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Христо Янев имал само един ден да подготви ЦСКА за разгрома над Ботев Враца

16 август 2026, 21:21 часа 864 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Христо Янев имал само един ден да подготви ЦСКА за разгрома над Ботев Враца

Наставникът на ЦСКА Христо Янев говори след силното представяне на неговия тим срещу Ботев Враца. "Армейците" постигнаха успех с 5:0 в мач от петия кръг на Първа лига. Новото попълнение Каталин Иту заблестя с червената фланелка, като направи две асистенции, но изкара червен картон в края на първото полувреме. Попаденията на столичани бяха реализирани от Жоел Цварц, Петко Панайотов, Теодор Иванов и Леандро Годой.

Янев след разгрома над бившия си отбор Ботев Враца

Янев остана доволен от показаната игра, както и от представянето на Иту, въпреки червения картон: "Настройваме се спрямо противника. Изпълнихме много добре плана за мача, въпреки че бяхме възпрепятствани от червения картон на Каталин Иту. Радвам се, че е при нас, ще му дадем време да свикне с това, което искаме. От него искаме да създава, днес подаде за два гола, не можем да искаме повече от това."

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ЦСКА Ботев Враца 2026

"Имаме млади футболисти, искаме да им обръщаме внимание и да ги развиваме. Имаме таланти, които тепърва ще показват най-доброто от себе си. Надявам се всички заедно да стигнем до това", каза още старши треньорът на "червените", след което коментира предстоящия сблъсък с ОФИ Крит в плейофите за влизане в Лига Европа. "До този момент не съм гледал ОФИ Крит. Бях съсредоточен за мача днес. Имах по-малко от ден да се подготвя за Ботев Враца. След като си починем, ще направим всичко възможно да се подготвим за следващия мач."

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ЦСКА Ботев Враца Христо Янев Първа лига
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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