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Написана с изкуствения интелект СИГМА: Любомир Стефанов за управленската програма на кабинета “Радев“ (ВИДЕО)

13 август 2026, 16:08 часа 772 прочитания 0 коментара

Написана с изкуствения интелект СИГМА. Така, в предаването Студио Actualno политологът и университетски преподавател д-р Любомир Стефанов определи управленската програма на правителството на Румен Радев, представена на стотния ден от управлението. Политологът коментира и 100-те дни управление на този кабинет и “Прогресивна България“: “Гафовете показват едно нещо, мислех си да кажа, че думата, която описва 100-те дни на правителството е анализ, но откакто помислих върху програмата и това, което видях, и прочетох дотук, по-скоро бих казал: “Не сме готови, не знаем и не можем“. Видях я (управленската програма, бел. ред.), написана с изкуствения интелект СИГМА. Защото е почти на 90% едно към едно с предизборната програма на “Прогресивна България“. От една страна е прекрасно, има приемственост. Сега, дали има надграждане, т. е. дали високопарните приказки, типични за кампанията, са стигнали до конкретни оперативни мерки на този етап, не съм убеден. Още: Управленската програма на Радев: Още подробности от Министерски съвет

Олигархът - врагът с партиен билет

Стотина, двеста страници почти, на мен не ми изглеждат особено сериозни неща, особено с поставените срокове отзад. Това е една традиция между другото, която не започна от “Прогресивна България“, те се вписват в нея. Трябвало да има управленска програма. Е, като има, ето на. Защо на стотния ден според мен е въпросът, който трябва да се задава.

Снимка Министерски съвет

Как се бори олигархия, предизборното им обещание, в програмата с черен списък на фирми, тестове за почтеност и обучения по етика?

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“Това означава, че някой знае първо кои са олигарсите, знае какво е олигархия, т. е. прочел е и е осмислил нещата от Платон и Аристотел насам и впоследствие може да операционализира тази висока метафизична философска и политическа теория, политологична, в практиката в България тук и сега. Има списък с фирми, има списък с имена и знае как да ги пребори. Още: Радев планира да пребори корупцията при обществените поръчки с ИИ Т. е. ще предложи пакет от мерки, които да минават всъщност в постижения на морално извисяване и, както се казва, унищожаване на врага с партиен билет, който сега се казва олигарх.“

Според Любомир Стефанов демократичната общност е безкрайно закъсняла с обяваването на общ кандидат за президент, който да застане срещу Илияна Йотова. Самата Йотова просто е принудила Радев и “Прогресивна България“ да я подкрепят, след като сама обяви кандидатурата си. Каква ще бъде развръзката от президентския вот и каква политическа есен ни очаква, ще научите от видеоматериала. Още: Денков за управленската програма: Ако идеята е президентска република - решително против съм (ВИДЕО)

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Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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