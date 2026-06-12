Малко след като напусна: бивш шеф на ЦСКА и Лудогорец започва работа в ЦСКА 1948

След като преди месец и половина Локомотив София освободи изпълнителния си директор Иво Котев, сега той започва работа в ЦСКА 1948. Само че Бистрица, той ще действа на друга позиция – технически директор. Котев има опит на ръководни позиции у нас, тъй като преди е работил на различни такива в ЦСКА и Лудогорец, включително и шеф на детско-юношеските школи.

ЦСКА 1948: “Той е добре познато име в българския футбол“

Ето какво написаха от ЦСКА 1948: “ЦСКА официално представя Иво Котев като нов технически директор на клуба. Той е добре познато име в българския футбол, преминал през всички възрастови формации на ЦСКА и част от представителния отбор, с който печели шампионската титла и Купата на България. В своята професионална кариера Иво Котев е работил като треньор в академията на ЦСКА, старши треньор на Юношеския национален отбор, директор на академиите на ЦСКА и Лудогорец, главен мениджър на Пирин Благоевград, както и помощник-треньор в редица клубове в чужбина.

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“Пожелаваме му много успехи“

През последните години заема поста изпълнителен директор на Локомотив София, а сега ще вложи своя богат опит и експертиза в развитието на ЦСКА. Пожелаваме му много успехи, здраве и ползотворна работа с ЦСКА!“ ЦСКА 1948 завърши на второ място в Първа лига – най-високото постижение на клуба в родния елит. Така “червените“ си осигуриха и сигурно място в Европа.

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