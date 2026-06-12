Трансферна война в Пловдив: Ботев иска звезда на Локомотив

Сезонът в Първа лига може и да свърши, но някои дербита се водят много разпалено дори извън него. Без никакво съмнение такова е дербито на Пловдив, като грандовете Локомотив и Ботев се готвят да пренесат съперничеството си и на трансферния пазар. Според колегите от “Тема спорт“, “канарчетата“ са разбрали, че звездата на “смърфовете“ Жоел Цварц има откупна клауза в договора си и искат да го привлекат, като покрият тази клауза.

Бтев Пловдив може да отмъкне Жоел Цварц от Локомотив

Жоел Цварц пристигна в Локомотив Пловдив през зимата като свободен агент. От тогава той записа 15 мача в Първа лига, в които вкара 8 гола. така нидерландският нападател се превърна в един от най-основните играчи и успешно замести напусналият в посока Левски Хуан Переа. Но сега и Цварц може да се раздели със “смърфовете“ и да се озове не къде да е, а в градския съперник Ботев. На “лаута“ финансовото състояние не е цветущо и Локомотив не би отказал свежи средства, дори и от “канарчетата“.

Цварц е трябвало да подпише с Ботев още през зимата

Всъщност Жоел Цварц можеше да пристигне в Ботев още през зимата. Той и агентът му са се били споразумели с клуба, но в последния момент “доброжелатели“ са ги разубедили. Обяснили, че Ботев има забрана за трансфери и проблеми със старото ръководство. Това отказало Цварц и агента му и нидерландецът подписал с Локомотив.