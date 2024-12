Мъри ударил рамо на ЦСКА в преговорите с грузински национал

Бившият треньор на Левски Станимир Стоилов е ударил сериозно рамо на ЦСКА в преговорите с грузински национал. Става въпрос за 24-годишния Георги Цитаишвили, който е собственост на украинския Динамо Киев, но в момента играе под наем в испанския Гранада. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“.

Както е известно, ръководството на ЦСКА отдавна следи Цитаишвили като наскоро се заговори, че те дори са стартирали преговори с Динамо Киев за евентуалния му трансфер при „армейците“. Когато пък се появил интересът от „червените“, агентът на грузинеца се свързал със Стоилов, с когото се познават от дълги години.

CSKA Sofia is negotiating for winger Giorgi Tsitaishvili. The Georgian international is on loan at Granada from Dynamo Kiev. pic.twitter.com/l02pg3mght