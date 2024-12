ЦСКА стартира преговори за грузински национал

Ръководството на ЦСКА е стартирало преговори за привличането на грузински национал. Става въпрос за 24-годишния футболист на украинския гранд Динамо Киев – Георги Цитаишвили. Това съобщиха колегите от „Блиц“.

Според информациите представители на ЦСКА вече са гледали на живо два мача на дясното крило, който в момента играе под наем във втородивизионния испански Гранада. Те са останали впечатлени от видяното и ръководството на „червените“ е започнало преговори с Динамо Киев относно евентуалния трансфер на Цитиашвили.

