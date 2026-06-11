Ново сриване за "лъвовете": България опасно близо до историческото си дъно в ранглистата на ФИФА

Родните ни национали по футбол паднаха с позиция надолу в Световната ранглиста на ФИФА. В обновената класация българите загубиха 2.38 пункта и заемат 87-о място с общо 1271.68 точки. На 5 юни България се изправи срещу Молдова като гост в столицата Кишинев. Мачът завърши с равенство 2:2, въпреки че резултатът бе открит от "лъвовете". По-рано като домакини българите записаха загуба с 0:1 срещу тима на Черна гора.

Българите заемат 87-ото място в Световната ранглиста на ФИФА

Най-високото място заемано някога в класацията на ФИФА от България е през 1995 година, когато родните ни национали са определени за осмият най-добър отбор в света. Това се случва след историческото четвърто място на Мондиала в САЩ '94. Антирекордът за "лъвовете" пък е 96-ото място през 2012 година.

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Рокади има и на върха на класацията точно преди Световното първенство в Мексико, САЩ и Канада. Световният шампион Аржентина застава начело на престижната класация с 1877.27 точки, като така измества досегашния лидер Франция, който слиза на третата позиция с 1870.70 точки. Това дава психологическо предимство на "гаучосите" в предстоящите им срещи от Мондиала, в които ще защитават титлата си. Европейските шампиони Испания са втори с 1874.71 точки.

Съперниците на България в Лигата на нациите от група C4 са отборите на Исландия, Естония и Люксембург. От тях най-висока позиция в ранглистата на ФИФА заема Исландия, която е на 74-о място. Люксембург е на опашката на най-добрите 100, заемайки 98-ата позиция, а Естония е цели 40 пункта под Българите с нейното 127-о място.

Първият мач от тазгодишното издание на турнира на УЕФА е на 26 септември срещу лидера в групата - Исландия.

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