Кабинетът "Радев":

Ново сриване за "лъвовете": България опасно близо до историческото си дъно в ранглистата на ФИФА

11 юни 2026, 16:57 часа 489 прочитания 0 коментара

Родните ни национали по футбол паднаха с позиция надолу в Световната ранглиста на ФИФА. В обновената класация българите загубиха 2.38 пункта и заемат 87-о място с общо 1271.68 точки. На 5 юни България се изправи срещу Молдова като гост в столицата Кишинев. Мачът завърши с равенство 2:2, въпреки че резултатът бе открит от "лъвовете". По-рано като домакини българите записаха загуба с 0:1 срещу тима на Черна гора.

Българите заемат 87-ото място в Световната ранглиста на ФИФА

Най-високото място заемано някога в класацията на ФИФА от България е през 1995 година, когато родните ни национали са определени за осмият най-добър отбор в света. Това се случва след историческото четвърто място на Мондиала в САЩ '94. Антирекордът за "лъвовете" пък е 96-ото място през 2012 година. 

Още: Световно признание за "лъвовете": Как България се превърна в истинска футболна сила на европейски и световни първенства

Национален отбор по футбол

Рокади има и на върха на класацията точно преди Световното първенство в Мексико, САЩ и Канада. Световният шампион Аржентина застава начело на престижната класация с 1877.27 точки, като така измества досегашния лидер Франция, който слиза на третата позиция с 1870.70 точки. Това дава психологическо предимство на "гаучосите" в предстоящите им срещи от Мондиала, в които ще защитават титлата си. Европейските  шампиони Испания са втори с 1874.71 точки. 

Аржентина футбол

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Съперниците на България в Лигата на нациите от група C4 са отборите на Исландия, Естония и Люксембург. От тях най-висока позиция в ранглистата на ФИФА заема Исландия, която е на 74-о място. Люксембург е на опашката на най-добрите 100, заемайки 98-ата позиция, а Естония е цели 40 пункта под Българите с нейното 127-о място.  

Първият мач от тазгодишното издание на турнира на УЕФА е на 26 септември срещу лидера в групата - Исландия. 

Още: Историческото събитие, което остана незабелязано: Наумов стори нещо невиждано за Ботев Пловдив през XXI век

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Национален отбор по футбол ФИФА
Кристин Попова
Кристин Попова Редактор
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес