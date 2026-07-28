Официално: БФС представи новия шеф на съдиите в българския футбол - пратили го от УЕФА

Българският футболен съюз (БФС) представи новия председател на Съдийската комисия Матео Трефолони. 55-годишният италианец поема позицията с 2-годишен договор, като заменя Станислав Тодоров, който заемаше поста в предишните почти две години. Новата Съдийска комисия към БФС е в състав от петима души, като заместник-председатели са Александър Костадинов и Никола Джугански, а членове - Иван Вълчев и Мартин Богдев.

Матео Трефолони е новият шеф на Съдийската комисия към БФС

В съдийската си кариера Трефолони има десет години като главен рефер в Серия А и 11 години като член на съдийската комисия на Италия, като в част от този период е бил и неин председател. Любопитното е, че дебютът му в груповата фаза на Шампионската лига е на двубоя между Левски и Вердер (0:3) на стадион "Васил Левски" в София на 31 октомври 2006 година.

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В момента италианецът е съдийски наблюдател на УЕФА и инструктор за арбитри на ФИФА. За втори път Трефолони става председател на Съдийска комисия извън родната си страна, като преди това е заемал позицията за четири години в Казахстан.

Назначението идва по инициатива на УЕФА

"Много съм щастлив за това ново предизвикателство. Това назначение идва като инициатива на УЕФА и те ме попитаха дали мога да поема този ангажимент. Добрите връзки между Централата и Българския футболен съюз много помогнаха за това разбирателство. Много съм щастлив да представям българските съдии", каза Трефолони при представянето си във футболната база в Бояна.

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