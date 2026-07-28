Боримиров: Отиваме в Румъния с нагласата за победа и класиране в следващата фаза на Шампионска лига

Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров се надява „сините“ да запазят предимството си от първия мач срещу Университатя Крайова от втория кръг на квалификациите за участие в Шампионската лига. Българският първенец победи с 1:0 у дома преди седмица, а столичани не могат да разчитат на подкрепата на своята публика в реванша в сряда.

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„Имаме предимство, дано да го запазим“

„Отиваме с нагласата за победа и класиране за следващата фаза. Съперникът ни е доста сериозен. В последния мач от тяхното първенство дадоха почивка на титулярите. Ще подходят сериозно към нашия мач. Ще стане интересен двубой и дано сме крайни победители. Имаме предимство, дано го запазим и след утрешния мач. Трябва да сме компактни, треньорът познава най-добре противника и ще даде правилни указания. Играчите трябва да изпълнят това, което им е казано“.

„Работихме доста години, за да достигнем тази цел. Искаме да предупредим нашите фенове, знаете разпоредбите на УЕФА. Не искаме да ги нарушаваме, защото това ще доведе до допълнителни санкции. Феновете ще липсват, но надявам се да ни стискат палци от България“, заяви Боримиров пред репортери преди заминаване за Румъния.

Той не пожела да коментира подробности около селекцията на отбора. „Трансферният период е до месец септември, възможно е да има изходящи или входящи трансфери. Към момента няма оферти към наши играчи. Евентуалното участие в евротурнирите до Нова година придава още по-голяма стойност и напрежение“, каза Боримиров пред медиите на летище София.

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