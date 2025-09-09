Войната в Украйна:

Стилиян Петров отправи силно послание след поредния срив на националния отбор

09 септември 2025, 10:19 часа 434 прочитания 0 коментара
Стилиян Петров отправи силно послание след поредния срив на националния отбор

Една от най-големите легенди на българския футбол Стилиян Петров отправи силно послание след слабите резултати в първите два мача от световните квалификации за Мондиал 2026. "Лъвовете" претърпяха загуби от Испания и Грузия и вече не се вижда как може да се борят за първите две места в групата. Стенли реши да се обърне по любопитен начин както към футболистите в националния отбор, така и към феновете, за да им напомни, че не трябва да се примиряваме със загубите, а да носим отговорност и в най-тежките моменти.

Ето какво написа Стилиян Петров във Фейсбук:

"Здравейте, момчета,

Нашият любим национален отбор за момент се е сринал в бездната, но в сърцата ни вие сте тези, които можете да промените това.

Мамо и татко, чуйте молбата ми: откажете се от лукса на живота само този път, за да ме заведете да стана свидетел на историческия мач България-Испания. Докато се замисляме, решавайки да предприемем пътуването, стъпките ни са водени от невинното очакване на дете, чиито мечти разпалват пламъците на надеждата в нас.

Още: Българският футбол е като вкиснала торта! Трябва ни нова, но ние само сменяме черешката

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Стилиян Петров

При пристигането на стадиона очите на детето блестят като маяци, а усмивката му е заразителна, напомняйки ни, че най-голямата радост често надхвърля материалните жертви. Стадионът пулсира със световна жар, обгърнат от море от трикольорни знамена, които се развяват с безкомпромисна гордост. Докато нашият национален химн отеква, той изпраща трепет през всяко българско сърце на стадиона и пред екрана, свързвайки ни в неизказан пакт за лоялност и любов към футбола дори и в трудните за българския футбол моменти.

Този мач, кулминацията на безсънните нощи за нетърпеливия млад фен, е нищо друго освен мечта. Той чака с нетърпение да зърне звезди като Ямал, Родри и Уилямс, както и нашите български футболисти.

Успех момчета, тези които излизат и казват че всичко се е знаело, представили сте се достойно, толкова си можете, това ни е нивото и приемат загуби с лека подсмивка, са от зависимия остарял контингент. Винаги поемайте отговорността дори и в най-тежките моменти. Футболът е за хора с характери, които непримиримо се борят и никога не се отказват. Никога не се примирявайте. Така както българския фен."

Още: Стилиян Петров с атака по БФС: Ганьовска работа!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Национален отбор по футбол Стилиян Петров
Още от Футбол България
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес