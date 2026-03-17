Зеленски постави ЕС натясно: Щом ще платите, възстановяваме "Дружба" за месец и половина

Украйна е готова да приеме помощ от ЕС, за да отремонтира повредения участък на нефтопровода "Дружба", и така да бъде възстановен транзитът на руски петрол за Унгария и Словакия. Ремонтът ще отнеме приблизително шест седмици. Това става ясно от писмо на украинския президент Володимир Зеленски, изпратено на 17 март до председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателя на Европейския съвет Антониу Коща.

Интересното е, че това писмо е в отговор на писмо от фон дер Лайен и Коща, датирано предния ден, 16 март, в което обаче европейските лидери не посочват изрично, че отпускат някаква конкретна сума за ремонта. В него само е отбелязано предложение на ЕС "бързо да предостави цялата необходима техническа подкрепа, за да може впоследствие да се извършат ремонтните дейности". Добавя се, че "това би могло да бъде платено с европейски средства", но няма никаква конкретика и допълнителни детайли за сума, която би могла да бъде отпусната. Нещо повече - в писмото изрично се припомня, че 90-те милиардният заем за Украйна от ЕС все така не е получил одобрение към момента заради продължаващото несъгласие на Унгария.

На този фон Зеленски в отговора си пише следното:

"Позволете ми да изразя искрената си благодарност за Вашата продължаваща помощ на Украйна в борбата ѝ за европейско бъдеще (...).

Бих искал да благодаря на Европейския съюз за отпускането на заем от 90 милиарда евро за подкрепа на Украйна за следващите две години. Важно е този инструмент да заработи възможно най-скоро, което ще позволи първият транш да бъде изплатен още в началото на април."

Дали украинският президент умишлено иронизира ЕС оставяме да преценят читателите.

Припомняме, че Унгария и Словакия обвиниха Украйна, че нарочно бави ремонтите. Унгарският премиер Виктор Орбан отново блокира заема от ЕС за Украйна, както и новия, 20-ти поред, пакет от санкции срещу Русия. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателят на Европейския съвет Антониу Коща се опитаха да посредничат за споразумение между Унгария и Украйна, доколко успешно засега не е ясно.

Цялото прессъобщение - на сайта на ЕС тук.