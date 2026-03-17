Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Американски генерал се напил в Киев и забравил секретни карти за войната

17 март 2026, 15:05 часа 1363 прочитания 1 коментар
Генерал-майорът от армията на САЩ Антонио Агуто, който до 2024 г. отговаряше за координацията на военната помощ за Украйна, е оставил класифицирани карти във влак в Полша за повече от 24 часа. Това се посочва в доклад на генералния инспектор на Пентагона, цитиран от The Hill. Инцидентът е станал в началото на април 2024 г., след пътуване от Украйна.

Картите, съдържащи секретна информация, са били забравени във влака при пристигането в Полша на 4 април и са възстановени от американското посолство ден по-късно. В доклада се отбелязва, че не е установено кой е носил отговорност за документите по време на пътуването, след като генералът е поверил контрола върху тях на свой екип.

Разследването установява също, че при транспортирането на класифицираната информация не е била използвана стандартната процедура с куриер, каквато обикновено се прилага в подобни случаи. Самият Агуто е поел отговорността за случилото се.

Случаят е част от по-широко разследване, започнало след три анонимни сигнала, подадени през май 2024 г. В рамките на проверката са разпитани общо 33 свидетели и са анализирани документи, кореспонденция, данни за пътувания и медицински записи.

Докладът разкрива и друг инцидент, свързан с генерал Агуто. По време на вечеря в Киев той е консумирал значително количество алкохол, след което е паднал и си е ударил главата, получавайки сътресение на мозъка. Според разследващите първото падане е било вследствие на алкохолно опиянение, след като генералът е изпил две половинлитрови бутилки чача.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Въпреки състоянието си, на следващия ден Агуто е отказал да отложи планирана среща с държавния секретар на САЩ Антъни Блинкен. По пътя към срещата той е паднал отново и е ударил челюстта си.

Антонио Агуто е ръководил Групата за подпомагане на сигурността в Украйна (SAG-U), базирана във Висбаден, Германия – структура с около 300 служители, създадена с цел координация на дългосрочната военна подкрепа на САЩ за Украйна. Припомняме, че той препоръчваше на украинците да бъдат дадени балистични ракети ATACMS, за да могат да удрят по вече по-далеч преместените в тил руски продоволствени бази. Генералът се пенсионира през август 2024 г.

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Анев
американски военни война Украйна оръжие Украйна
Видео
Новините от днес
Новините днес