Треньорът на ЦСКА 1948 захапа Левски: Не им отива на "сините" така да бавят времето (ВИДЕО)

Старши треньорът на ЦСКА 1948 Иван Стоянов даде своето мнение след поражението на "червените" като гост срещу Левски в двубой от седмия кръг на Първа лига.

“Излязохме с прекалено голям респект, с малко самочувствие, направихме грешки, които ни костваха минимум точката. Една смяна прибързано направихме, но трябваше да променим нещо в отбора. През второто полувреме видяхте, че излязохме както трябва и играхме футбола, който искаме. Ние можем да се радваме само на Диало, че вкарва всеки мач. Сам играч обаче не може да вкара гол. Ако другите не са покрай него да дават асистенции, трудно сам може да побеждава отбори", заяви Стоянов след загубата на ЦСКА 1948 от Левски.

"Можем и да сме доволни, и да съжаляваме досега от резултатите. Излизаме последните два мача срещу сериозни отбори. Днес тук на “Герена” се представихме добре второто полувреме. Играхме срещу силен отбор, просто мога да им честитя победата и продължават все така. В същото време ние трябва да вдигаме класата", допълни той.

"По време на мача и аз се замислих, че като бях играч нямаше такова нещо Левски да бави времето. Не му отива. Последните 15 минути да бавят времето и така да печелят. Но когато искаш да победиш и те атакуват така, правиш всичко възможно. Навреме идва паузата. Няколко дни ще починем и след това ще се готвим пълноценно. Още първото полувреме ни беше част от плана да атакуваме повече. Нямахме какво да губим. Трябваше да излезем и да се върнем в мача”, завърши треньорът на ЦСКА 1948.