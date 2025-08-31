Войната в Украйна:

Левски изстрада успех срещу ЦСКА 1948! Майкон взриви "Герена" с бразилска магия (ВИДЕО)

31 август 2025, 21:11 часа 500 прочитания 0 коментара
Левски постигна изключително ценен успех с 2:1 над ЦСКА 1948 в двубой от седмия кръг на Първа лига. На стадион "Георги Аспарухов" Кристиан Димитров материализира доброто начало на "сините" в осмата минута. До почивката Майкон показа "жого бонито". Бразилецът вкара изключително красиво попадение с пета, за да удвои преднината на тима си. В началото на втората част Диало намали изоставането на гостите. Столичният гранд се върнаха на върха в класирането с 16 точки - 3 пред Лудогорец, който има 2 мача по-малко.

Жога бонито от Майкон и победа за Левски

Домакините влязоха по-добре в сблъсъка. Шут на Фабиен премина високо извън целта в четвъртата минута. Малко по-късно Бала центрира от фал към Димитров, който с глава преодоля Петър Маринов за 1:0. Гостите опитаха да отговорят. Русев и Витанов обаче не намериха целта. В 32-рата минута стражът на "червените" блесна с намеса, за да отрази опасен удар с глава на Търдин.

Последва пропуск на Фабиен на празна врата, преди Майкон да покаже бразилската си магия. Левски организира страхотна атака, при която Кирилов изведе левия бек, който бе с гръб към вратата, но с пета матира Маринов за 2:0. До почивката задна ножица на Бала излезе в аут, а Иван Стоянов замени Фюнкю със Собреро още преди паузата. 

Втората част стартира динамично. В 49-ата минута гостите организираха контраатака. Масиел центрира към Диало, който вкара красив гол. Изстрел на Цонев с глава мина близо до целта. "Сините" отвърнаха с хубаво завъртане в наказателното поле и удар, преминал на сантиметри. Четвърт час преди да изтече редовното време Вуцов демонстрира рефлекс, за да отрази шут на Диало. В 88-ата минута Илиев пропусна хубав шанс с глава.

