Българският суперталант, който бе продаден в Бундеслигата от Венци Стефанов за милиони и... един автобус

"Окачените бутонки" е спортна рубрика на Actualno.com, в която припомняме историите на позабравени футболисти от миналото.

През годините Славия е заслужила прозвището "люпилня на български таланти". "Белите" са известни с политиката си да дават шанс на млади родни състезатели и да не спират тяхното развитие при интерес от чужбина. Точен пример за това е един от добрите ни полузащитници през първото десетилетие на XXI век Чавдар Янков. Столичанинът прави първите си стъпки в мъжкия футбол именно със Славия, откъдето го забелязва елитният германски Хановер, който дава около 1,3 милиона евро за правата му и... един автобус.

Любимецът на Венци Стефанов Чавдар Янков

Янков дебютира през 2001-ва на 17 години за "белите" и лека-полека получава все повече минути. Добрите му изяви у нас му носят и повиквателна от Христо Стоичков за националния отбор. Записва над 70 мача за Славия, преди през лятото на 2005-а да премине под наем в немския Хановер. След два успешни сезона през 2007-а е закупен от германския клуб за сумата от 1,3 милиона евро.

Немотията те кара да бъдеш изобретателен

След години обаче стана ясен любопитен момент от преговорите между двата клуба. В предаването "Код Спорт" футболният агент Лъчезар Танев разказа: "За Чавдар Янков - аз съм в офисите и преговаряме с Хановер. В един момент Венци Стефанов вика: "Що не им кажем за един автобус?!". Аз го гледам и го питам дали е сериозен. Отвърна ми, че малко може да намали парите, но иска автобус. И хората купиха автобус!" А след това Венци Стефанов потвърждава случката с: "Немотията те кара да бъдеш изобретателен!"

Контузиите пречат на Чавдар Янков

В Хановер Чавдар Янков прави никак нелоши двубои. На сметката си има над 70 срещи общо в Бундеслигата и за Купата на Германия. През сезон 2008/09 контузиите започват да го преследват и му пречат да е редовно на терена. След края на кампанията наставникът Дитер Хекинг заявява: "Искаме да го дадем някъде под наем, за да събира игрова практика".

Така се стига до преминаване под наем в Дуисбург за половин сезон, а през зимата на 2010 година българинът е продаден на Металург Донцек. По медийна информация украинският клуб заплаща 800 хиляди евро за правата на тогавашния 25-годишен полузащитник. Чаво обаче така и не успява да се наложи в състава и се стига до трансфер под наем в руския Ростов.

Халфът прекарва общо 1 година като преотстъпен, но травмите отново го преследват. Завръща се в Металург, откъдето по-късно е освободен. Едва на 28 години си идва в Славия след 9-месечно отсъствие от терените. Изиграва 45 двубоя за 2 сезона и на 30 години решава да приключи с футбола поради постоянните проблеми с контузии.

"Още от 25-годишен имам голям проблем с коляното и просто нямаше как да продължа повече. Накрая не можех дори да тренирам пълноценно и реших да спра. Имам намерение да работя в сферата на футбола за в бъдеще. Разбира се, че я има тази болка. Цял живот съм се занимавал с футбол. Това е нещото, което исках и което можех да правя. Когато на 30 години трябва да спреш, не е приятно. Така е било писано", признава години по-късно Чавдар Янков, който остава един от вечните любимци на Венци Стефанов.