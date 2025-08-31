Арда не успя да пречупи 10 от Берое! Млад българин се реваншира за глупост в Европа с два гола

Арда и Берое завършиха 2:2 в двубой от седмия кръг на Първа лига. През първото полувреме заралии два пъти излизаха напред в резултата чрез Алберто Салидо и Нене. "Небесносините" съумяваха да се върнат чрез попадения на Георги Николов. 23-годишният централен нападател помоли феновете за извинение след първия си гол заради глупавия червен картон, който си изкара срещу Ракув в реванша от плейофа за влизане в Лига на конференциите. От 57-ата минута "зелените" бяха с човек по-малко на терена заради втори жълт картон на Викторио Вълков.

Срещата стартира в спокойно темпо. В 11-ата минута Салидо уцели греда. Малко по-късно Мота показа рефлекс, избивайки шут на Велковски. В 31-вата минута Салидо се озова на точното място, за да направи добавка за 0:1. Топката се върна при него след шут на Алгара от пряк свободен удар. Отговорът дойде мигновено. Николов демонстрира съобразителност в наказателното поле и изравни.

При радостта след попадението нападателят помоли феновете за извинение заради глупавия червен картон, който си изкара срещу Ракув в реванша от плейофа за влизане в Лига на конференциите. Вместо кърджалийци да получат импулс в играта си, Нене вкара за 2:1 при добра контраатака на Берое.

Отново обаче радостта на гостите не трая дълго. Николов засече центриране на Шиняшки за 2:2. В началото на второто полувреме Арда обсади противника. Николов пропусна. Ковачев уцели греда, топката се върна при Юсеин, който от близка дистанция не намери целта. В 57-ата минута Викторио Вълков получи втори жълт картон за нарушение срещу Георги Николов и бе изгонен. Самият нападател напусна принудително терена.

В 78-ата минута Карагерен се размина на сантиметри с подаване, намиращ се на празна врата. В добавеното време Патрик Луан уцели поредната греда в мача, а при корнер на домакините Берое изчисти от голлинията. Така двата отбора остават с по 6 точки в класирането.