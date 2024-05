Турски клуб опитва да измъкне бразилец под носа на Лудогорец

Както е известно, още в средата на май Лудогорец изпрати оферта за Машадо. Крузейро и самият играч се съгласиха да я приемат. Сега обаче на сцената се появи и турски клуб, който иска футболиста. За момента обаче името на тима не се споменава, но е ясно, че шефовете на въпросния отбор желаят на всяка цена да вземат бразилеца.

O PFK Ludogorets, é quem negocia a contratação do volante Filipe Machado, do Cruzeiro.



As conversas estão em andamento e o atleta e seu staff analisam as condições apresentadas pelo atual campeão búlgaro.



📰: @felipee_sil / @igesporte pic.twitter.com/PObTpHnOkv