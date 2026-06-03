Звезда на Левски за расизма и съдийството в България: “Казаха ми, че няма да ми свирят фал, защото…“

Една от звездите на Левски през този сезон безспорно беше Мустафа Сангаре. Преди да получи тежка контузия в началото на март, той водеше атаката на “сините“, а равносметката му за сезона е 32 изиграни мача във всички турнири, 10 гола и 4 асистенции. Сангаре участва в подкаста “YOUSS 2.0“, където говори за това дали е ставал обект на расизъм в България, както и за съдийството по родните терени. Малиецът говори и за бъдещето си в Левски.

“Чувал съм от трибуните маймунски звуци и подвиквания“

Първо Мустафа Сангаре говори за чувството да станеш шампион и разкри дали ще остане в Левски. След това обърна внимание и на расизма в България: “Чувал съм от трибуните маймунски звуци и подвиквания. Но на мен ми се струват малки неща. Гледам да не им обръщам внимание. Дори в Лига Европа бях обект на расизъм (б.р. – в реванша с Апоел Беер Шева). Тогава УЕФА се зае и клубът застана зад мен. Не бива да се случва това. Жалко е. Ние спазваме правилата в страната, но сме малцинство.

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“Не ми свири нарушение, защото съм висок“

Наскоро имаше такъв пример в първенството, когато играч на един отбор излезе извън терена и не пожела да продължи (б.р. – Антоан Конте от Ботев Пд срещу Черно море). В България това е нормално по стадионите. Но извън тях не съм усещал такова нещо. Никога“. Сангаре говори и за съдийството у нас: “През миналата година един съдия ми каза, че няма да ми свири нарушение, защото съм висок и не трябва да падам по този начин. Много се ядосах. Доста ме малтретираха, но през този сезон не бе така“.

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