Надежда и професионализъм: 4 клиники за женско здраве

Може би не всички знаят, че супергероите наистина съществуват. Срещаме ги всеки ден – някой път в метрото, на работа, в супермаркета, друг път седят срещу нас в лекарския кабинет. Тези супергерои са именно жените, а невероятната им суперсила - да дават живот. Точно заради това тяхното здраве е тема, която заслужава повече гласност и внимание.

За тази цел искаме да ви запознаем с подбрани лечебни заведения, които специализират в репродуктивното и женско здраве. Във всяко едно от тях можете да откриете съвременни медицински решения, индивидуален подход и нужната подкрепа, за да сте сигурни, че здравето ви е в най-добрите ръце.

Медицински комплекс “Д-р Щерев”: 15 000 истории на радостта

Когато става въпрос за инвитро лечението в България, няма как да не споменем безспорните пионери в тази област, а именно: Медицински комплекс “Д-р Щерев”. Дългогодишната им история води своето начало още от 1987 г., когато проф. Атанас Щерев заедно със своите колеги реализира първите успешни бременности след приложението на инвитро методиката в България. През 2004 г., с огромна отдаденост и постоянство, той и неговият екип успяват да открият специализираната АГ болница “Д-р Щерев”. От тогава до днес лечебното заведение се превръща не само в добре познатия ни модерен медицински комплекс за женско здраве, но и в символ на най-голямата радост за хиляди млади семейства.

Лечебното заведение разполага с модерна база и оборудване от най-висок международен стандарт, с които предоставят на пациентите си цялостна грижа в областта на женското здраве – акушерство, гинекология, мамология и разбира се, инвитро. Тук предлагат широк спектър от съвременни асистирани репродуктивни технологии и методи, сред които вътрематочна инсеминация, инвитро оплождане, ИКСИ оплождане и други. Благодарение на тези технологии, високото ниво на професионализъм, както и постоянното усъвършенстване, до днес Медицински комплекс Д-р Щерев е помогнал на над 15 000 български двойки да се превърнат в семейство. Освен самото инвитро оплождане, клиниката разполага и с широка гама от други услуги в областта. Например: замразяване и съхранение на яйцеклетки, сперматозоиди и ембриони, водещ сектор за проследяване на бременност и фетална медицина, пренатални тестове, както и множество консултации за репродуктивно здраве.

И въпреки че пътят към мечтаното бебе може да се окаже малко по-дълъг и изискващ търпение, в Медицински комплекс “Д-р Щерев” винаги ви очаква топло отношение и подкрепа по време на целия процес. Екип от висококвалифицирани професионалисти ще бъде до вас още от първата консултация чак до самото раждане. Те ще гарантират не само уютна и комфортна среда за всеки пациент, но и индивидуален подход, съобразен изцяло с вашите нужди.

гр. София 1330, ул. “Христо Благоев” №25-31

02 920 0901

https://shterevhospital.com/

Сплотен екип и съвременни технологии в Adella Fertility Clinic

Ако трябва да опишем Adella Fertility Clinic само с една дума, то бихме казали “семейство”. Тук няма и помен от познатата ни болнична обстановка – още с първото посещение се усещат топлота и загриженост от страна на екипа, а сбъдването на вашата мечта за дете е тяхната най-голяма награда.

Но освен уют и спокойна среда за бъдещите родители, клиниката предоставя и най-високо качество разнообразни медицински грижи. Още от самото си създаване, в Adella Fertility Clinic се стремят да постигат максимално добри резултати, затова разполагат с най-съвременна апаратура както в ембриологичната лаборатория и операционната зала, така и в консултативните кабинети. В допълнение към асистираната репродукция, предлагат и различни услуги, които допринасят за профилактиката и женското здраве. Зад всяка една успешна процедура стои отзивчив екип, който подхожда с професионализъм и внимание към най-малкия детайл. Водещият специалист в клиниката е д-р Петра Македонова, която има дългогодишен опит в репродуктивната сфера, а рамо до рамо с нея работи и утвърденият ембриолог Валентин Пенчев. Част от безценния им колектив е също така д-р Иван Димитров, множество акушерки и други специалисти. Лекарите по репродуктивна медицина в Adella членуват в Европейската асоциация по асистирана репродукция и човешка ембриология (ESHRE).

Този сплотен екип работи заедно от години, споделяйки не само богат професионален опит, но и общата мисия да даряват живот и да създават щастливи семейства. Точно това виждаме и от резултатите – клиниката се гордее, че има един от най-високите проценти по успеваемост в България. Още едно категорично доказателство за любовта към професията в Adella Fertility Clinic са множеството инициативи, в които участват, например кампанията “Ние даряваме живот” за безплатни инвитро процедури, както и безплатните прегледи, организирани съвместно с фондация “Искам бебе”. Освен това имат сключен договор с Център за асистирана репродукция и работи с пациенти, одобрени за финансиране със средства от ЦАР.

София, ул. “Тинтява” 15 Г

0700 10992

https://adellaclinic.com/

Профилактика и грижа за женското здраве от А до Я в Mclinic

Mclinic e място, на което всяка жена може да се погрижи за своето здраве - от рутинна профилактика, подготовка за зачеване, проследяване на бременност и постродилен период до менопаузата и всички промени, свързани с нея. Комплексна грижа, непрестанно усъвършенстване на екипа и емпатия към всяка жена – това са само няколко от ценностите, които стоят в основата на Mclinic. Вече цели 13 години лечебното заведение предлага първокачествени услуги в областта на акушерството, гинекологията, ендокринологията, мамологията, лечението на разширени вени, като оставя след себе си редица признателни и лоялни пациенти.

Клиниката предлага и пълен набор от прегледи и лечения като ултразвукова диагностика, хистероскопия (мининвазивна хирургия), полипектомия и др. Разполага с два консултативни кабинета, манипулационна, операционна зала и стационар. Всяка от залите е оборудвана с най-висок клас техника, която позволява максимална сигурност и минимална инвазивност. Основателите на Mclinic – д-р Жанна Колева и д-р Марта Дончева – знаят, че жената се нуждае не само от професионална помощ, но и от лично отношение и емоция. Затова тук винаги можете да разчитате на спокойна обстановка, спазване на графика и пълно разбиране от страна на специалистите, чиято мисия е само една: да подкрепят Жената в грижата за нейното здраве по време на всеки етап от живота ѝ.

През последните няколко години д-р Марта Дончева помага на немалко жени да подобрят качеството на живота си, например след тежко раждане или вследствие на някои здравословни проблеми, чрез естетичната хирургия. Една от най-търсените процедури в това направление е лабиопластиката. Освен нея в Mclinic можете да откриете и други хирургични и нехирургични техники като вагинопластика, хименопластика, плазматерапия (PRP), поставяне на мезоконци, хиалуронови филъри и други. Целта на всяка една от тези процедури е да подобрят естетиката и функционалността на интимната област, и да възвърнат усещането за женственост.

София, ул. “Вихрен” 45А

+359 885 202 311

https://mclinic.bg/

New life Clinic: Опит и иновации от Израел

Асистираната репродукция навсякъде се развива все повече, но едно от местата, в които е на изключително високо ниво, е Израел. Това е единствената страна, която изцяло финансира инвитро оплождането на до две деца за всички двойки, а изследователската дейност в областта е силно развита. Именно тази иновативна практика се пренася и в Пловдив, когато New Life Clinic отваря врати през 2014 г. Вече от 10 години те са единствената клиника в България, която успешно следва израелския модел и прилага същите технологии, за да осигури най-добрата грижа за своите пациенти.

Сърцето на клиниката е нейният екип. Всички специалисти от New Life, начело с медицинския управител д-р Добринка Петрова, са преминали специализации и престижно обучение в чужбина. Голяма част от тях са се обучавали в известни израелски болници като “Адаса” в Йерусалим и “Асута Ришон” в близост до Тел-Авив. Медицинският център работи и с международно признати консултанти, сред които проф. Нери Лауфер, основател на инвитро центрове в САЩ и Израел, и д-р Анат Сафран, ембриолог с над 30 години опит в сферата на асистираната репродукция. Медицински център New Life предлага цялостно обслужване в репродуктивното лечение – консултации, инвитро оплождане, донорски програми. Всяка процедура се извършва с модерна апаратура, включително най-новата микроманипулационна система на Eppendorf за ICSI оплождане – TransferMan 4r и бенчтоп инкубатор с 10 отделения, който поддържа постоянни стойности на температура. В допълнение към тези технологии, клиниката разполага със специализирано отделение New Life Male Center, в което на фокус е лечението на мъжкия фактор за безплодие.

Но въпреки стремглавите темпове на развитие на асистираната репродукция, за съжаление все още не може да се гарантират винаги успешни резултати. И все пак, в New Life Clinic трудните случаи не са повод за отказване, а напротив – те са предизвикателство, с което да се справят.

Пловдив, ул. „Македония“ 2В

0 800 13 006

https://newlifeclinic.bg/