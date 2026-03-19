Лайфстайл:

19 март 2026, 11:48 часа 188 прочитания 0 коментара
Вижте листата на ГЕРБ-СДС за парламентарните избори на 19 април във 2 МИР - Бургас

Представяме ви листата на ГЕРБ-СДС във 2 МИР - Бургас за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април:

1. Жечо Дончев Станков

2. Любен Любенов Дилов

3. Галя Стоянова Василева

4. Андрей Стоянов Рунчев

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

5. Владимир Добромиров Крумов

6. Иво Георгиев Баев

7. Станислав Костадинов Губеров

8. Атанас Тодоров Пъчков

9. Димитър Константинов Чолаков

10. Петя Янева Арнаудова

11. Теодора Красимирова Митева

12. Дечо Димитров Коешинов

13. Георги Генов Генов

14. Цветана Лъчезарова Станева

15. Иван Георгиев Ников

16. Йордан Танев Йорданов

17. Чани Димов Стойчев

18. Владимир Александров Македонски

19. Румяна Иванова Иванова

20. Ангел Димитров Петков

21. Нуртен Ибрям Адем

22. Смаил Недрет Смаил

23. Ростислав Златков Янков

24. Иван Георгиев Димитров

25. Желязко Николаев Желязков

26. Зорница Прокопова Петкова

27. Тодор Михайлов Михалев

28. Йордан Красимиров Козаров

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Анев
листи предсрочни парламентарни избори 2026
Още от Бургас
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес