7 неща, които не трябва да правите след 19 часа вечерта

След 20 години работа с пациенти със сърдечни заболявания, запушени артерии и метаболитни нарушения, кардиологът д-р Санджай Бходжрадж е забелязал, че навиците след работа играят важна роля за здравето на сърцето . Той обяснява, че сърдечните заболявания се развиват с годините и се влияят от кръвното налягане, възпаленията, нивата на захарта и качеството на съня, пише CNBC.

Именно вечерната рутина може да определи дали тялото ще се възстанови или ще остане в състояние на стрес. Ето защо кардиологът подчертава, че съзнателно избягва определени навици след 19:00 часа, които могат да повлияят негативно на здравето на сърцето.

Късна вечеря

Д-р Бходжрадж обяснява, че метаболизмът следва циркаден ритъм, така че тялото е по-малко ефективно при преработката на захар и мазнини през нощта.

„Вечер инсулиновата чувствителност намалява“, обяснява лекарят пред CNBC.

Късното хранене е свързано с по-високи нива на кръвната захар след хранене и повишено възпаление. Той добавя, че вечерното храносмилане може да попречи на възстановителните процеси, които са важни за здравето на кръвоносните съдове.

Силно осветление и студена светлина

Според него излагането на ярка светлина през нощта може да наруши секрецията на мелатонин.

„Мелатонинът играе важна роля в регулирането на съня и кръвното налягане“, подчертава той.

Такова осветление може да повлияе и на здравето на сърцето, защото нарушава естествените нощни процеси на организма. Ето защо той препоръчва по-топли и по-меки източници на светлина вечер.

Стресиращо съдържание по телевизията

Д-р Бходжрадж предупреждава, че тялото не прави разлика между истинския стрес и това, което е на екрана.

„Нервната ви система не знае, че това е просто шоу“, казва той.

Подобно съдържание може да увеличи сърдечната честота и кръвното налягане. Той добавя, че стресът, дори краткосрочен, може да повлияе негативно на кръвоносните съдове и здравето на сърцето.

Интензивни упражнения късно през нощта

Въпреки че подчертава, че упражненията са важни, той посочва, че времето за тренировки играе голяма роля.

„Интензивните тренировки късно през нощта могат да забавят съня“, обяснява лекарят.

Подобна активност може да държи тялото в състояние на стрес и да увеличи сърдечната честота през нощта. Това може да намали качеството на възстановяване, което е от решаващо значение за здравето на сърцето.

Алкохол вечер

Д-р Бходжрадж предупреждава, че алкохолът може да изглежда релаксиращ, но всъщност има обратен ефект.

„Алкохолът нарушава структурата на съня и намалява REM съня“, посочва той.

Това може също да увеличи сърдечната честота и да повлияе на кръвното ви налягане. В дългосрочен план тези промени могат да увеличат риска за сърдечно здраве.

Емоционално напрегнати разговори

Той подчертава, че емоциите също имат силно въздействие върху тялото.

„Стресът и гневът могат да имат реални последици за сърцето“, казва той.

Подобни разговори могат да повишат нивата на хормоните на стреса и да натоварят тялото. Затова се препоръчва да не се обсъждат трудни теми непосредствено преди лягане.

Твърде много време пред екраните

Накрая той предупреждава за въздействието на екрани като мобилни телефони и телевизори.

Синята светлина забавя секрецията на мелатонин. Това може да доведе до лош сън и забавено заспиване. Дългосрочно нарушен сън може да увеличи риска от високо кръвно налягане и други сърдечни проблеми“, заключи той.