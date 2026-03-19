Вижте листата на "Продължаваме промяната - Демократична България" за парламентарните избори на 19 април в 31 МИР – Ямбол

Представяме ви листата на "Продължаваме промяната - Демократична България" в 31 МИР – Ямбол за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април:

1. Мирослав Николаев Иванов

2. Радостина Панайотова Драгнева-Томова

3. Стоян Иванов Бочков

4. Диляна Тодорова Тодорова

5. Минчо Георгиев Минчев

6. Ивана Огнянова Христова-Димитрова

7. Илиян Петров Петров

8. Стоян Радулов Бурлаков

