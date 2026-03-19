Тежка лична история и сълзи в "Hell's Kitchen" (ВИДЕО)

Скромният Георги Лападатов се представи отлично по време на вечерната резервация в "Hell’s Kitchen" и заслужи овациите и уважението на взискателния шеф Виктор Ангелов. Той остана последен в кухнята на най-популярния ресторант в България и съумя да спаси от номинации всички свои съотборници. Тихият нрав на Лападатов понякога не му позволява да е сред най-изявените в отбора на Сините, но след като сподели личната си тежка история, шеф Ангелов го подкрепи. Въпреки трудностите той намира начин да остане "амбициозен, отговорен и успешен" - определения, с които шеф Ангелов го описва.

Предизвикателствата за Сините и Червените започнаха още от сутринта с посещение на село Локорско, където ги очакваше изпитание с тестени изделия. Мъжкият отбор успя да спечели ценно предимство и се добра до победата в последните секунди. Това доведе до номинации за амбициозните Трифонова и Галин.

Обратно в Кухнята на Ада се проведе и последният кръг от кастинг дуелите. Резервите Марио, Еда и Милена се изправиха срещу още четирима опитни готвачи с хъс за победа. Места в голямата игра заслужиха немският възпитаник Денис Ремзи, който стана част от Червените и сладкарката Милена Ал Кюрди, която получи право на избор и се присъедини към Сините.

Новата вечерна резервация започна с поредна изненада за претендентите за голямата награда. Шеф Виктор Ангелов представи своето чисто ново пролетно меню, което се оказа твърде голямо предизвикателство за неговите възпитаници. Това доведе до изгонване от кухнята на всички, освен лъчезарния Лападатов, който успя да издаде едни от малкото специалитети за вечерта.

Тази вечер, 19 март, в "Hell’s Kitchen" отново се завръщат Платинените и Златните, които ще се изправят пред поредица от изпитания за сетивата.

