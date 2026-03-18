Защо никой не откликва на Тръмп за Ормузкия проток: Елена Поптодорова обяснява (ВИДЕО)

НАТО не е в кондицията, в която сме свикнали да виждаме тази организация, така, както се присъединихме към нея преди години. Въпросът е, че тук има една лична стилистика на президентът Доналд Тръмп, който иска да проектира сила. И не само лозунгът му е такъв - политика чрез сила, победа чрез сила. Силата е водещ мотив и необходимост.

Това заяви вицепрезидентът на Атлантическия клуб в България Елена Поптодорова, в предаването "Студио Actualno", във връзка с апела на президентът на САЩ Доналд Тръмп, страните от НАТО да участват заедно с Щатите в мисия за гарантиране на сигурността на корабоплаването в Ормузкия проток.

Тръмп подчерта, че САЩ са получили "голяма подкрепа" от други страни в Близкия изток, но "практически никаква подкрепа" от НАТО и добави, че САЩ не се нуждае от помощ и могат да се справят сами, но участието на НАТО все пак е трябвало да се случи.

"Можем да проследим по изказванията му и по по-миролюбиви теми. Там няма колебание, няма дори хипотеза на неуспех. Всичко е успех, всичко е най-доброто и безпрецедентно добро спрямо предшествениците му...Вероятно е имало някакво очакване за отклик, защото президентът Тръмп не може да не вижда, че държавите от НАТО държат на взаимоотношенията си със Съединените щати. Искаме да ги съхраним", каза Поптодорова.

Прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит подкрепи думите на Тръмп, заявявайки, че другите страни от НАТО трябва да се ангажират повече с усилията за повторно отваряне на Ормузкия проток, защото това е от полза повече за тях, отколкото за Щатите.

Какви са очакванията на Доналд Тръмп към НАТО и как ситуацията в Близкия изток ще се отрази на международните взаимоотношения