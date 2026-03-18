Войната в Иран е проблем за Русия: Кузман Илиев в Студио Actualno

Тенденция за спад се заформя. Когато се покажат лицата на една фигура, която се разглежда като Месия, спадът е неизбежен. Това заяви в предаването “Студио Actualno” икономистът Кузман Илиев, лидер на “България може”, коментирайки явяването на президента Румен Радев на предстоящите парламентарни избори.

Според Илиев, когато се явят безспорни фигури като спортисти, винаги има обезценяване на техните успехи. ПП-ДБ чистят листите например от хора, които не харесват Радев, каза Илиев, коментирайки отпадането на Явор Божанков от листите на ПП-ДБ.

Кузман Илиев посочи, че неговата партия е доста по-смирена от другите, тъй като е на абсолютно доброволчески принцип, понеже хората, които са в нея, си имат съвсем други професии. Ние направихме два поредни протеста срещу министъра на отбраната Атанас Запрянов, който иска да отваря въздушното пространство за чужди самолети. Министерството на отбраната трябва да пази хората от рискове за националната сигурност, а не да ги създава, посочи Илиев.

Всеки един от нас може да си сметне с колко се е повишила инфлацията, тъй като всеки от нас пазарува. Наистина се получи закръгляне на левовете в евро, а доходите не са се увеличили, подчерта Илиев. Той посочи, че всичко това ще се усети и в малкия и средния бизнес - особено с поскъпването на горивата.

Не биха казал, че Русия е големият печеливш от ударите по Иран. Това е удар по БРИКС - другия голям многополюсен свят. Когато се удари Иран, удрят се големи търговски пътища - променя се целият модел на правене на търговия. За руснаците тук е стратегически момент, за Китай и Тайван - също. За Русия е голям проблем това, което става Иран, защото ако има мигрантски потоци, те ще тръгнат не само към Европа, а към Кавказкия регион, смята Кузман Илиев.

Целия разговор с водещ Мирослав Димитров гледайте във видеото.