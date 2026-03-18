Хепи стана генерален спонсор на спектакъла „Кораб в сърцето“

На сцената на Държавна опера Бургас се случва нещо, което българската публика вижда за първи път – спектакълът „Кораб в сърцето“ съчетава театър, поезия и фигурно пързаляне в едно въздействащо художествено преживяване.

Вдъхновен от лириката на Христо Фотев, проектът създава нов сценичен език, в който думите, движението и музиката се сливат в емоционален разказ за любовта, морето и човешката душа.

Звезден актьорски състав и световни фигуристи

На сцената излизат едни от най-обичаните имена в българския театър и кино – Койна Русева, Петър Дочев, Леарт Докле, Боряна Братоева, Ненчо Костов и други.

До тях застават изключителни спортисти от световната сцена на фигурното пързаляне, сред които Александра Фейгин – 11-кратна шампионка на България и олимпийска финалистка, както и Марко Зандрон и Валдис Минталс.

Тяхното присъствие превръща сцената в ледена вселена, в която физическата красота на движението допълва силата на словото.

Сцена, която диша

„Кораб в сърцето“ не е просто спектакъл, а цялостен сетивен свят. Сцената се трансформира в жива среда от лед, светлина и поезия – пространство, което постоянно се променя и реагира на актьорската игра и хореографията.

Зад този мащабен проект стои впечатляващ творчески екип:

● Режисура: Диана Добрева



● Драматизация: Александър Секулов



● Хореография: Ина Лутай



● Оригинална музика: Явор Карагитлиев



Спектакълът носи усещането за магията морето, в която всеки зрител може да се потопи.

Турне в страната

След премиерата в Бургас, „Кораб в сърцето“ ще продължи своя път към най-емблематичните сцени в България:

● 4 април – Зала 1 на НДК



● 13 май – Античен театър Пловдив

Ново измерение в сценичните изкуства

Съчетавайки театър, спорт и поезия, „Кораб в сърцето“ поставя нова посока в съвременното сценично изкуство у нас. Това е спектакъл, който не просто се гледа – той се преживява.

Емоционален, визуално впечатляващ и дълбоко поетичен, проектът доказва, че границите между изкуствата съществуват, за да бъдат преминавани.

Happy подкрепя българските спортисти и творци

Като част от своята дългосрочна мисия да насърчава развитието на културата и активния начин на живот, Happy застава зад проекта „Кораб в сърцето“ – спектакъл, който обединява силата на сценичните изкуства и вдъхновението на спорта.

Компанията последователно подкрепя български артисти, актьори и творци, както и изявени спортисти, които представят страната ни на световно ниво. Участието на спортисти като Александра Фейгин и Националния отбор по фигурно пързаляне в този проект е ярък пример за синергията между изкуство и спорт – ценности, които Happy активно развива и популяризира.

Чрез подкрепата си за „Кораб в сърцето“, Happy продължава да инвестира в значими културни събития, които вдъхновяват, обединяват и създават незабравими преживявания за публиката в България.