Хепи стана генерален спонсор на спектакъла „Кораб в сърцето“

На сцената на Държавна опера Бургас се случва нещо, което българската публика вижда за първи път – спектакълът „Кораб в сърцето“ съчетава театър, поезия и фигурно пързаляне в едно въздействащо художествено преживяване.
Вдъхновен от лириката на Христо Фотев, проектът създава нов сценичен език, в който думите, движението и музиката се сливат в емоционален разказ за любовта, морето и човешката душа.
Звезден актьорски състав и световни фигуристи
На сцената излизат едни от най-обичаните имена в българския театър и кино – Койна Русева, Петър Дочев, Леарт Докле, Боряна Братоева, Ненчо Костов и други.
До тях застават изключителни спортисти от световната сцена на фигурното пързаляне, сред които Александра Фейгин – 11-кратна шампионка на България и олимпийска финалистка, както и Марко Зандрон и Валдис Минталс.
Тяхното присъствие превръща сцената в ледена вселена, в която физическата красота на движението допълва силата на словото.
Сцена, която диша
„Кораб в сърцето“ не е просто спектакъл, а цялостен сетивен свят. Сцената се трансформира в жива среда от лед, светлина и поезия – пространство, което постоянно се променя и реагира на актьорската игра и хореографията.
Зад този мащабен проект стои впечатляващ творчески екип:
● Режисура: Диана Добрева
● Драматизация: Александър Секулов
● Хореография: Ина Лутай
● Оригинална музика: Явор Карагитлиев
Спектакълът носи усещането за магията морето, в която всеки зрител може да се потопи.
Турне в страната
След премиерата в Бургас, „Кораб в сърцето“ ще продължи своя път към най-емблематичните сцени в България:
● 4 април – Зала 1 на НДК
● 13 май – Античен театър Пловдив
Ново измерение в сценичните изкуства
Съчетавайки театър, спорт и поезия, „Кораб в сърцето“ поставя нова посока в съвременното сценично изкуство у нас. Това е спектакъл, който не просто се гледа – той се преживява.
Емоционален, визуално впечатляващ и дълбоко поетичен, проектът доказва, че границите между изкуствата съществуват, за да бъдат преминавани.
