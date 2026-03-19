Кой е най-добрият тор при засаждане на лук?

Правилният избор на торове при засаждане на лук е от решаващо значение за добрата реколта. Тъй като тази култура има слаби корени, тя се нуждае от вещества, които се усвояват бързо и лесно. Растението се нуждае от фосфор за развитие на корените, азот за растеж на перата и калий за образуване на луковици.

Какво да сложим в дупката при засаждане на лук?

Дървесната пепел е ценен естествен източник на калий, калций и цяла гама от микроелементи, които допринасят за образуването на силна луковица. Поради високата си алкалност обаче, при локалното ѝ приложение е необходимо повишено внимание.

Оптималното количество за една дупка е не повече от една супена лъжица без връх Ако засаждането се извършва на редове, се препоръчва да се съсредоточите върху нормата от 50–70 грама на линеен метър. Изключително важно е пепелта да се смеси старателно с почвата, тъй като прекомерната ѝ концентрация може да увреди нежните млади корени и да наруши киселинния баланс на почвата.

За да се осигури комплексно подхранване на лука в началните етапи на растеж, се използва добре узрял компост или хумус. Тези органични торове съдържат балансиран набор от азот, фосфор, калий и микроелементи, които постепенно се освобождават и абсорбират от растението. Азотът в такива органични вещества стимулира растежа на зелената маса, докато други елементи допринасят за развитието на кореновата система и укрепването на имунитета.

Когато засаждате лук, е достатъчно да добавите една малка шепа тор, като го смесите с почвата. Основното изискване за качеството на органичната материя е нейната пълна зрялост. Материалът трябва да е рохкав, да има мирис на прясна пръст и да е отлежал поне две или три години. Използването на пресен или неузрял оборски тор е строго забранено.

При засаждане на лук можете да използвате минерални торове. При директно прилагане в браздата (на 1 линеен метър) използвайте следните дози:

Суперфосфат - 7–10 грама (приблизително 1 чаена лъжичка). Той стимулира растежа на корените, което е важно за пролетната адаптация.

Калиев сулфат - 5–7 грама (половин чаена лъжичка). Повишава устойчивостта на температурни колебания и подобрява бъдещото съхранение на реколтата.

Сложни смеси (например нитроамофоска). Ако не използвате отделни компоненти, ограничете се до 10–15 грама.

За да отблъснат лучените мухи, експертите препоръчват използването на тютюнев прах като бариера. Той се смесва с чист пясък или пепел в съотношение 1:1 и се разпръсква равномерно по повърхността на лехата по редовете веднага след засаждането. Оптималният разход на сместа е около 20 грама на линеен метър. Този метод позволява да се елиминира миризмата на младия лук, която привлича вредителите, и е екологичен начин за защита на първите издънки.

