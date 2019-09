Българска компания бе обявена за ПР Агенция на годината за цял свят на Platinum PR Awards 2019 на PR News

SiteMedia Consultancy получи почетни плакети и в категориите PR Team of the Year, CEO of the Year и Community Relations в тазгодишното издание на една от най-престижните световни награди за комуникации в света

SiteMedia Consultancy бе обявена за Агенция на годината от една от най-авторитетните световни медии за комуникации PR News в престижната си класация Platinum PR Awards 2019. Компаниите са оценявани по постигнатите резултати през последната година, реализирани проекти, работа с клиенти, иновативни подходи, възможности за развитие, нестандартни работни решения, цялостно отношение към работния процес и много други постижения. Церемонията по награждаването се състоя на 17 септември в Ню Йорк. Агенцията получи и почетни плакети в няколко други категории на Platinum PR Awards 2019: PR Team of the Year, CEO of the Year и Community Relations SiteMedia Consultancy се съревноваваше с агенции и компании като FleishmanHillard, Hill+Knowlton, Burson Cohn Wolfe, Ruder Finn, Weber Shandwick, Edelman, Ketchum, Mastercard, IBM, HP Inc. и много други. Тя е единствената агенция от Източна Европа, спечелила награди на Platinum PR Awards 2019.Любомир Аламанов е собственик на SiteMedia Consultancy. В сферата на комуникациите е повече от 20 г. и е ръководил проекти за Lidl, Coca-Cola, HP, Microsoft, Telenor, Загорка, Нестле, Байерсдорф, Сименс и много други. Проектите и кампаниите, в които е участвал, са спечелили повече от 100 български и международни награди. Любомир Аламанов е един от основателите на Българската асоциация на ПР агенциите (БАПРА) и неин председател за 8 последователни години. През 2016 г. е посочен за един от най-влиятелните комуникационни специалисти в сферата на Community Relations. PR News го включи в своя ежегоден списък с професионалисти-иноватори, допринесли изключително за развитието на ПР професията - 50 Game-Changers of PR for 2017, а The Holmes Report го посочи в престижния списък Innovator 25 EMEA 2018. Най-голямата световна организация на ПР-агенции и национални асоциации International Communications Consultancy Organization (ICCO) го номинира за PR Leader of the Year на своите ICCO Global Awards 2018.SiteMedia Consultancy (www.sitemedia.bg) е ПР агенция, специализирана в класически и иновативни комуникационни услуги, като Employer Branding, Time Management, Talent Development, Community Branding, Risk Assessment и други. През последната година агенцията разработи успешни комуникационни кампании както за големи международни компании като Lidl, Coca-Cola, HP inc, Майкрософт, Теленор, Загорка, Байерсдорф и други, така и за иновативни стартъп идеи. Офисът на SiteMedia Consultancy се развива като Community&Event център и през 2016 г. спечели награда „Най-креативно офис пространство”. През 2017 г. SiteMedia Consultancy спечели 11 награди, както и второ място като Агенция на годината, на престижните BAPRA Bright Awards, организирани от Българската асоциация на ПР агенциите (БАПРА). PR News определи SiteMedia Consultancy за едно от най-добрите работни места в ПР сферата за целия свят за 2018 г.PR News e издание, което е насочено към комуникационната и маркетинг общност в корпорации, агенции и неправителствени организации. Фокусира се върху изграждането и развиването на уменията на ПР и маркетинг специалисти в областта на социални медии, кризисни комуникации, дигитален ПР, оценка, връзка със служители, медия обучения, корпоративна социална отговорност и копирайтинг чрез ежегодни инициативи като уебинари, конференции, награди, работилници и наръчници. Организацията стартира своя бюлетин преди 70 години и до днес подкрепя развитието на комуникационни и маркетинг специалисти, информирайки ги за последните новини в индустрията.