Kaufland България посрещна още 19 ученици в рамките на програмата си за дуално обучение

Тази есен Kaufland България посрещна още 19 ученици в рамките на дългосрочната си програма за дуално обучение. Учениците са в 11-и и 12-и клас и са от две български училища - Националната финансово-стопанска гимназия в гр. София и Професионалната гимназия по икономика в гр. Перник.

В рамките на програмата за дуално обучение учениците придобиват лични и професионални умения в реална работна среда, като съчетават практика в хипермаркет на Kaufland с учебните си занимания. Това им дава възможност да опознаят отблизо процесите в един от най-динамичните и конкурентни сектори – сектора за модерна търговия, както и да бъдат част от сплотения екип на водещата компания в ритейл сектора, налагаща стандарти за високо качество на обслужване на своите клиенти. Сред основните практически дейности на дуалните ученици са активната комуникация с клиенти на веригата, регулярни проверки на свежестта и качеството на предлаганите продукти, контрол на сроковете на годност и поддръжка на безупречния вид на хипермаркета. Чрез практиката учениците получават възможност да изградят добри трудови навици, да придобият личностни и професионални умения и да разберат как функционира бизнесът в сектора за модерна търговия – знания, които ще им бъдат полезни в по-нататъшното им кариерно развитие.Наред с практиката в хипермаркет, в Kaufland дуалните ученици получават специално разработен спрямо техните нужди обучителен план, в който те имат възможност да преминат през редица онлайн обучения, насочени към надграждане на техните лични и професионални знания и умения. 36 са учениците, които в момента се обучават в рамките на програмата за дуално обучение на Kaufland. За ефективното усвояване на практическите знания на учениците се грижат 26 опитни служители на компанията. В ролята си на ментори те отговарят за въвеждането на учениците в работата, разпределението на техните ежедневни задачи, определянето на работния им график и оценяването на тяхното представяне. Всички дуални ученици са равноправни служители на Kaufland – те получават трудово възнаграждение и имат достъп до всички социални придобивки, които компанията осигурява на своя екип. Kaufland България развива програмата си за дуално обучение от 2018 година насам. С мащабния проект компанията цели да създава възможности за ранно кариерно развитие на талантливите български деца. Като един от най-големите работодатели в България търговската верига осъзнава своята ключова роля за професионалното развитие на младите хора в страната, затова реализира редица проекти за създаване на по-силна връзка между образованието и бизнеса. Всяка година между 70 и 100 ученици преминават през дългогодишната практикантска програма на Kaufland. Вече трета година компанията провежда своя най-голям проект за развитие на млади таланти „Управители на бъдещето“. От няколко месеца Kaufland стартира и поредица безплатни онлайн семинари под името We Know, You Grow, които целят да запознаят отблизо младежи с работата в сектора за модерна търговия и да им дадат практически съвети за подобряване на техните личностни и професионални качества.