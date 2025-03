"Не купувайте коли от фашистки милиардери": Глобален ден на протести срещу Мъск (СНИМКИ, ВИДЕА)

Повече от 200 протеста е планирано да се проведат днес на различни места в САЩ и Европа - днешната дата е обявена за глобален ден на протести срещу Tesla и нейния изпълнителен директор и близък съветник на американския президент Доналд Тръмп - Илон Мъск. Мотото на кампанията е "Да свалим Tesla".

По няколкостотин протестиращи можеха да се видят събрани пред офиси на компанията в различни градове в САЩ, предаде Франс прес. Хората протестират срещу милиардера Мъск и срещу администрацията в Белия дом заради съкращенията в различни агенции и по програми, засягащи различни сфери, една от които е здравеопазването. Хиляди служители във федералното правителство са напуснали работните си места, пуснати са в отпуск или са уволнени като част от правителствената инициатива за съкращаване на разходите, движена от Илон Мъск.

Така например, пред един от магазините на Tesla в Манхатън, в Ню Йорк, между 500 и 1000 души поискаха оставката на най-богатия човек на планетата, който в момента оглавява ведомството за правителствена ефективност DOGE, натоварено от президента Тръмп със задачата да съкращава онези федерални бюджетни разходи, които са сметнати за ненужни.

Още: Мъск продаде социалната си мрежа X. Какво очаква потребителите?

Снимки: Getty Images

"Мъск трябва да си отиде", скандираха протестиращите. Протестът протече мирно при засилено полицейско присътвие. Във Вашингтон в подобна демонстрация се включиха около 150 души.

За протести днес беше съобщено и в някои населени места в Германия, както и в Канада.

Протестиращи се събраха и пред представителство на Tesla в Лондон, държейки плакати, оскърбяващи Мъск, а от преминаващите коли и камиони надаваха клаксони в подкрепа. На част от плакатите бе показан Мъск, правещ нацисткия поздрав - жест, който той бе обвинен, че направи малко след встъпването в длъжност на Тръмп на 20 януари. Протестиращите смятат, че Мъск използва богатството, което компанията му е донесла, за да финансира политически действия, които са заплаха за демокрацията. Организаторите призоват повече хора да се присъединят към протестите в опит да се намали влиянието на Мъск, както и хората да продадат своите Tesla и да се отърват от акциите си в компанията.

Protesters rallied outside Tesla’s Park Royal showroom in London as part of the global “Tesla Takedown” movement targeting Elon Musk Chants, placards and calls to boycott: over 200 protests worldwide accuse Musk of threatening democracy https://t.co/N0j1LI4wTb pic.twitter.com/ZIfV1ycEFU

Снимки: Getty Images

Ролята на Мъск като ръководител на DOGE предизвика гняв и загриженост. Седмици наред той прилага агресивни мерки за съкращаване на разходите, включително масивни съкращения на персонал във федерални агенции като USAID, без пълномощия или надзор.

Още: "Невиждана грозота": Тръмп, Ванс и Мъск и ценностната система на разпада

Съдебни дела оспориха тези действия като противоконституционни. Федерален съдия наскоро постанови, че участието на Мъск в DOGE може да е противоконституционно.

Снимка: Getty Images

“Elon Musk has got to go!”



Bumped into a protest outside a Tesla store in Boston.



“Don’t buy cars from fascist billionaires,” one sign says. Others accuse him of stealing/looting American democracy pic.twitter.com/iap4AUY6JQ