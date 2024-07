Документален филм спечели голямата награда на фестивала в Карлови Вари

Голямата награда на международния кинофестивал в Карлови Вари, Чехия - "Кристален глобус", беше спечелена от документалния филм на британския режисьор Марк Къзънс "Бърз поглед към по-дълбоки неща" (A Sudden Glimpse to Deeper Things), съобщи "Ческе новини". Филмът представя живота британската художничка Уилхелмина Барнс-Греъм.

"Кристалният глобус" беше връчен от президента на фестивала Иржи Бартошка. Освен статуетка, победилият филм получава и награда от 25 хил. щатски долара, която се разпределя по равно между режисьора и продуцента на филма.

