"Уроците на Блага" на Стефан Командарев спечели голямата награда на фестивала в Карлови Вари

🏆 Velká cena – Křišťálový glóbus 🏆 ✦ Hlavní cenu #KVIFF si z letošního závěrečného ceremoniálu odnáší film režiséra... Posted by Karlovy Vary International Film Festival on Saturday, July 8, 2023

"В тази изключителна драма с брилянтно актьорско изпълнение на Ели Скорчева в ролята на Блага, режисьорът се фокусира върху възрастните хора. Те са уязвима част от обществото, на която политиците често обещават достойни старини в своите речи, но реалността им е коренно различна от обещанията.", пишат от фестивала.

Преди дни стана ясно, че прожекцията на "Уроците на Блага" по време на фестивала е предизвикала фурор, а Ели Скорчева е била аплодирана от публиката в продължение на десет минути. Наградите от фестивала са изключителен успех за новото българско кино и поредното признание за таланта на режисьора Стефан Командарев.

🏆 Cena za ženský herecký výkon 🏆 ✦ Cenu za ženský herecký výkon získává Eli Skorcheva za roli ve filmu Blažiny lekce.... Posted by Karlovy Vary International Film Festival on Saturday, July 8, 2023

Специалната награда на журито на фестивала в Карлови Вари бе връчена на "Празни мрежи" на Бехрооз Карамизаде. Отличието за режисура отиде при иранеца Бабак Джалали за филма му "Fremont". За най-добър актьор бе обявен Хърбърт Нордрум за изпълнението му във филма "Хипноза". Специален диплом на журито бе връчен на филма "Dancing on the Edge of a Volcano" на Сирил Арис, който разказва за последствията от шокиращата експлозия в Бейрут на 4 август 2020 г.

ОЩЕ: Юън Макгрегър с Наградата на председателя на фестивала в Карлови Вари