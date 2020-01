Филмът "Екшън" с турне и гала премиера този месец

В края на януари ще се състои гала премиерата на първата по рода си българска комедия "Екшън". Специално за събитието, което ще се проведе на 29-и в Cinema City – Mall Paradise, от Канада ще пристигне един от главните актьори в продукцията - Юта Такенака. Заедно с него по червения килим ще преминат и чуждестранните актьори Джонас Толкингтън (Америка), Тери Рандъл (Англия), Реймънд Стийрс (Америка), Азуса Йонеока (Япония) и др.

"Няма такъв филм у нас" е мнение, което много от зрителите, гледали филма на предварителните прожекции, споделят относно "Екшън". В това число и актрисата София Бобчева, която сподели: "Аз ако бях зрител и чуя, че има такъв филм направен у нас, веднага ще се затичам да го гледам, защото просто тук такива продукции не се правят". В образа на главните герои Крис, Тони и Дани влизат младите актьори Петър Петров – Перо, Пламен Димов и Милко Йовчев. За тримата това е първа главна роля в киното. Запомнящи се персонажи в историята са Чоко и Боко, изиграни от Теодор Папазов и Цветомир Ангелов - Цуки. В "Екшън" ще видите още Александър Койнов, Дий Юн, и Юлиан Малинов, Яна Маринова и други.Зрителите в другите градове ще могат да гледат "Екшън" от 31-и януари, когато лентата тръгва официално по кината и може да бъде гледана на 50 екрана в цялата страна.("Под прикритие", "Стъклен дом", "Домашен арест") и режисьорски дебют на Радослав Илиев. По визията му е работил операторът Борислав Пенчев, който от години живее във Ванкувър и е в камера департамента на сериали като "Prison Break", "The Flash", "Arrow", "Legends of Tomorrow", "Once Upon a Time", "Minority Report" и "Supernatural". Филмът проследява историята на три хлапета с една обща мечта – да създадат най-великия филм от любимата им екшън поредица. Съдбата се намесва в живота им, когато при пътен инцидент те унищожават кола пълна с наркотици и трябва спешно да намерят огромна сума пари, за да се издължат на мафиотите, чиято е стоката. Тримата извършват немислимо престъпление – отвличат лентата на холивудски филм, който се снима у нас, за да поискат откуп от продуцентите.