Композиторът на "Властелинът на пръстените" с престижна награда за цялостно творчество

Композиторът ще ръководи и международния конкурс за филмова музика на фестивала за неговото 20-о издание. Като председател на журито той ще оценява млади таланти. Всеки от тях ще има за задача да създаде оригинална музика към един и същ 8-минутен късометражен филм. Три композиции ще бъдат изпълнени на живо от оркестъра на Тонхале Цюрих под диригентството на Франк Щробел на 5 октомври. Това ще се случи по време на галата "Кино в концерт" (Cinema in Concert) в Цюрих в присъствието на тримата номинирани. Печелившата композиция ще получи парична награда в размер на 10 000 швейцарски франка (11 500 щатски долара).

🎶 Three-time Academy Award Winner Howard Shore will be honored with the Career Achievement Award at this year's Zurich Film Festival. The Award will be presented to him on October 5 during the "Cinema in Concert" gala at the @tonhalle. More information: https://t.co/3LBMMYBgyE pic.twitter.com/PIXTqczPRq