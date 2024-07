Обявиха филмите, които ще се борят за "Златен лъв" във Венеция

Международният филмов фестивал във Венеция обяви кои са филмите, които ще се борят за голямата награда "Златен лъв" тази година. Общо 21 филма ще се борят за престижната награда "Златен лъв" за най-добър филм, съобщи директорът на фестивала Алберто Барбера.

Още: Изабел Юпер оглавява журито на кинофестивала във Венеция

Ето кои са те:

"The Room Next Door" - реж. Педро Алмодовар

"Campo di Battaglia" - реж. Джани Амелио

"Their Children After Them" ("Leurs Enfants Après Eux") - реж. Людовик Букерма и Зоран Букерма

"The Brutalist" - реж. Брейди Корбе

"The Quiet Son" - реж. Делфин Кулен и Мюриел Кулен

"Vermiglio" - реж. Маура Делперо

"Sicilian Letters" ("Iddu") - реж. Фабио Грасадониа и Антонио Пиаца

"Queer" - реж. Лука Гуаданино

"Love" ("Kjærlighet") - реж. Dag Johan Haugerud

"April" - реж. Деа Кулумбегашвили

"The Order" - реж. Джъстин Курзел

"Maria" - реж. Пабло Ларен

"Trois Amies" - реж. Еманюел Муре

"Kill the Jockey" - реж. Луис Ортега

"Joker: Folie à Deux" - реж. Тод Филипс

"Babygirl" - реж. Халина Рейн

"I'm Still Here" - реж. Уолтър Сейлс

"Diva Futura" - реж. Джулия Луис Стайгерволт

"Harvest" - реж. Атина Рейчъл Цангари

"Youth – Homecoming" - реж. Уанг Бинг

"Stranger Eyes" - реж. Йео Сию Хуа

The Venice Film Festival lineup might be an all timer. pic.twitter.com/hNE4GUl2lF — Jillian🫧 (@JillianChili) July 23, 2024

Акценти от фестивала

Още: Режисьорът на "Шоуто на Труман" с почетен "Златен лъв" във Венеция

Множество звезди от света на киното като Анджелина Джоли, Лейди Гага, Брад Пит, Джордж Клуни, Никол Кидман, се очакват да пристигнат на 81-вия филмов фестивал във Венеция.

Сред най-очакваните филми е "Жокера: Лудост за двама" на Тод Филипс, който се завръща пред камерата за продължението на кинопродукцията от 2019 г. В главната роля отново е Хоакин Финикс, а Лейди Гага се присъединява към актьорския състав. Гледайте тук официалния трейлър на филма с български субтитри.

Други филми, които вероятно ще привлекат вниманието, са биографичният "Мария" на чилийския режисьор Пабло Ларайн и с участието на Анджелина Джоли. Тя се превъплъщава в ролята на оперната дива Мария Калас. Продукцията "Queer" на Лука Гуаданино пък е с Даниел Крейг в ролята на американски имигрант, влюбен в по-млад мъж.

Холивудските звезди Брад Пит и Джордж Клуни ще покажат извън конкурсната програма на фестивала най-новия си филм "Вълци единаци". Това е екшън комедия за двама самотни мъже, които неволно трябва да обединят сили, за да прикрият престъпление.

Снимка: Getty Images

Испанският режисьор Педро Алмодовар ще представи първия си англоезичен филм "The Room Next Door", в който участват Тилда Суинтън и Джулиан Мур, уточнява АФП. Режисьорката Халина Рейн ще представи премиерно еротичния си трилър "Babygirl", а в главните роли са Никол Кидман и Антонио Бандерас. Друг трилър - "The Order" с участието на Джуд Лоу, ще бъде показан за първи път във Венеция.

Още: Новият филм на Тим Бъртън открива фестивала във Венеция

Тазгодишното издание на филмовия фестивал във Венеция започва с прожекция на филма на Тим Бъртън "Бийтълджус, Бийтълджус". Директорът на фестивала Барбера съобщи, че повечето от актьорите, които участват в продължението на комедийния хорър хит на Бъртън от 1988 г., включително Майкъл Кийтън, Уинона Райдър, Джена Ортега и Уилям Дефо, ще присъстват на премиерата на кинопродукцията, отбелязва Ройтерс. Кинофестивалът във Венеция ще се състои от 28 август до 7 септември, пише БТА.